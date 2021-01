El nuevo mod de Among Us que permite matar al impostor

Se trata del mod Sheriff, que incluye a este personaje que parece salido de las películas del lejano oeste. El mismo tiene la misión de descubrir a los impostores y eliminarlos durante la partida.

Este personaje tiene dos grandes dificultades. La primera es que en cada partida hay dos impostores, situación que hace más complicado descubrirlo.

La segunda es que si mata por error a un tripulante, será ejecutado. De esta manera, debe ser muy cauteloso y decidir bien a quien elimina para no quedar afuera del juego.

Por otro lado, todos saben quién es el sheriff debido a que tiene un sombrero que los distingue. Este mod le gustó mucho a los fanáticos y generó miles de descargas.

Cómo instalar el mod Sheriff en el Among Us

El primer paso para instalar el mod Sheriff en el Among Us es descargarlo en nuestra PC. Es importante aclarar que no está disponible para otras plataformas.

Luego, hay que buscar la carpeta “Among Us” y dirigiré al archivo común. Allí hay que crear una nueva carpeta, a donde se deben extraer los archivos mod.

Una vez realizados estos pasos, solo debes iniciar una nueva partida, donde el personaje del sheriff estará disponible.