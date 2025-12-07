Telekino: resultados del domingo 7 de diciembre

Conocé qué números salieron en la última edición del Telekino a través del sorteo 2405.

Los resultados del Telekino se conocieron este domingo 7 de diciembre a través del sorteo 2405 . Te mostramos qué números salieron para que puedas ver qué premio te corresponde, o si el pozo quedó vacante, con el cartón de esta edición o con el número en el Rekino.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El sorteo 2405 del Telekino, cuyo pozo estimado supera los $150 millones para los 15 aciertos . Desde la Lotería de la Provincia de Buenos Aires informaron que también un auto 0 kilómetros y otros cinco premios de $1.700.000.

Cada cartón tiene impreso 15 números elegidos al azar de un total de 25 ( la numeración siempre va del 01 al 25 ). Luego, de un bolillero con 25 bolillas se sortean semanalmente 15 bolillas. Si alguien tiene las 15 coincidencias es el ganador del pozo máximo. En caso de que no existan 15 coincidencias, el pozo queda vacante y se acumula para la jugada siguiente.

02 - 03 - 05 - 06 - 07 - 08 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 18 - 24 - 25

En esta modalidad ganan también los apostadores que logren 14, 13, 12 y hasta 11 coincidencias en su cartón con los extraídos en el acto de sorteo. A cada categoría de ganador (según cantidad de aciertos) le corresponde un premio en efectivo.

Dónde ver el sorteo del Telekino

Los sorteos se transmiten en vivo todos los domingos a las 13 por Canal Nueve para todo el país.

¿Qué es el Rekino y cómo se juega?

Por otro lado, en la parte inferior del cartón se encuentran impresos los mismos 15 números que en la parte media, pero estos sirven para participar de un nuevo sorteo por un pozo extra en efectivo que se realiza luego del Telekino. El rekino reparte su pozo semanalmente, ya que de no haber ganador con 15 aciertos, el pozo se reparte entre todos los ganadores que logran 14 coincidencias en su cartón y nunca queda vacante.

Resultados del Rekino del 7 de diciembre

Mientras que la modalidad Rekino, los números ganadores fueron:

01 - 03 - 04 - 05 - 07 - 08 - 10 - 12 - 15 - 16 - 17 - 20 - 22 - 23 - 24

Hubo 2 ganadores con 14 aciertos que se llevaron $170.439.