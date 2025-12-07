El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) experimenta este domingo un quiebre marcado en las condiciones meteorológicas, ya que la región deja atrás una semana sofocante con máximas superiores a 30 grados y recibe un alivio térmico con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 27 grados, acompañado de un cielo mayormente despejado.
Alerta meteorológica por tormentas en 12 provincias y cómo sigue el clima en AMBA tras el calor extremo
El SMN emitió alertas naranja y amarilla en 12 provincias mientras el AMBA disfruta un respiro térmico. Así estará el tiempo hoy y en los próximos días.
La primera semana de diciembre había llegado con un calor intenso y persistente: solo el sábado la temperatura alcanzó un pico de 32 grados, generando una fuerte sensación térmica en la Ciudad y el Conurbano. Pero este domingo, finalmente, el aire fresco llegó.
A lo largo del día, se espera una temperatura mínima de 18° y una máxima de 25°, sostenidas por vientos suaves que ayudarán a mantener la sensación térmica agradable.
Cómo estará el clima los próximos días
El lunes 8 de diciembre traerá un leve aumento de la humedad, con cielo nublado y una amplitud térmica de entre 19° y 24°. Para el martes 9, se prevén lluvias moderadas con marcas entre los 18° y 21°. El miércoles 10 continuará la inestabilidad, con lluvias ligeras y temperaturas de 19° a 27°. El jueves 11 marcará un ascenso del calor, con máximas que llegarán a 29°, aunque se mantendrá la posibilidad de lluvias moderadas.
Alerta por tormentas en 12 provincias
Mientras el AMBA recibe alivio, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas naranja y amarilla por tormentas en 12 provincias este domingo 7 de diciembre. Se trata de fenómenos que pueden implicar riesgos para la población, interrupciones en actividades cotidianas y condiciones peligrosas tanto por la cantidad de lluvia como por la intensidad del viento.
Alertas naranja: las zonas más comprometidas
El alerta naranja (que indica tormentas fuertes con potencial de daño) abarca sectores de:
- Mendoza: centro y norte, de este a oeste, por la mañana.
- San Luis: noreste, durante la mañana.
- Córdoba: centro por la tarde; este por la mañana.
- La Rioja: este de la provincia por la mañana.
Estas regiones enfrentarán lluvias persistentes y abundantes en períodos cortos, con probabilidad de granizo y ráfagas que podrían llegar a 90 km/h. El SMN estima acumulados de entre 40 y 70 mm, y no descarta que se superen de manera localizada.
Alerta amarilla: las áreas por tormentas intensas
El alerta amarilla, que indica tormentas de variada intensidad, alcanza a:
- Mendoza: sur, por la mañana.
- San Luis: centro y norte, por la mañana.
- Córdoba: centro y este por la tarde; noreste por la tarde y noche.
- Santa Fe: centro y norte por la noche.
- Corrientes: oeste, por la noche.
- Chaco: sur, durante la noche.
- Santiago del Estero: este y sur por la noche.
- Catamarca: sureste, todo el día.
- La Rioja: este y sur, mañana y tarde.
- San Juan: sureste, por la mañana.
- Tucumán: tarde y noche.
- Salta: centro, de norte a sur, durante la noche.
Estas zonas podrían registrar precipitaciones de 20 a 40 mm en el día, ráfagas que rondarán los 70 km/h, granizo ocasional y abundante caída de agua en cortos períodos.
