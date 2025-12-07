Alerta meteorológica por tormentas en 12 provincias y cómo sigue el clima en AMBA tras el calor extremo + Seguir en









El SMN emitió alertas naranja y amarilla en 12 provincias mientras el AMBA disfruta un respiro térmico. Así estará el tiempo hoy y en los próximos días.

Tormentas fuertes afectarán a 12 provincias este domingo, según alertó el SMN. Mariano Fuchila

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) experimenta este domingo un quiebre marcado en las condiciones meteorológicas, ya que la región deja atrás una semana sofocante con máximas superiores a 30 grados y recibe un alivio térmico con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 27 grados, acompañado de un cielo mayormente despejado.

La primera semana de diciembre había llegado con un calor intenso y persistente: solo el sábado la temperatura alcanzó un pico de 32 grados, generando una fuerte sensación térmica en la Ciudad y el Conurbano. Pero este domingo, finalmente, el aire fresco llegó.

Calor El AMBA recibió un alivio térmico tras una semana de calor extremo con máximas superiores a 30°. NA A lo largo del día, se espera una temperatura mínima de 18° y una máxima de 25°, sostenidas por vientos suaves que ayudarán a mantener la sensación térmica agradable.

Cómo estará el clima los próximos días El lunes 8 de diciembre traerá un leve aumento de la humedad, con cielo nublado y una amplitud térmica de entre 19° y 24°. Para el martes 9, se prevén lluvias moderadas con marcas entre los 18° y 21°. El miércoles 10 continuará la inestabilidad, con lluvias ligeras y temperaturas de 19° a 27°. El jueves 11 marcará un ascenso del calor, con máximas que llegarán a 29°, aunque se mantendrá la posibilidad de lluvias moderadas.

nublado buenos aires.webp Cielo nublado y viento del sureste marcaron el cambio de condiciones en la Ciudad de Buenos Aires. Alerta por tormentas en 12 provincias Mientras el AMBA recibe alivio, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas naranja y amarilla por tormentas en 12 provincias este domingo 7 de diciembre. Se trata de fenómenos que pueden implicar riesgos para la población, interrupciones en actividades cotidianas y condiciones peligrosas tanto por la cantidad de lluvia como por la intensidad del viento.

Alertas naranja: las zonas más comprometidas El alerta naranja (que indica tormentas fuertes con potencial de daño) abarca sectores de: Mendoza: centro y norte, de este a oeste, por la mañana.

centro y norte, de este a oeste, por la mañana. San Luis: noreste, durante la mañana.

noreste, durante la mañana. Córdoba: centro por la tarde; este por la mañana.

centro por la tarde; este por la mañana. La Rioja: este de la provincia por la mañana. Estas regiones enfrentarán lluvias persistentes y abundantes en períodos cortos, con probabilidad de granizo y ráfagas que podrían llegar a 90 km/h. El SMN estima acumulados de entre 40 y 70 mm, y no descarta que se superen de manera localizada. clima El SMN emitió alertas naranja y amarilla por lluvias intensas, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h. Alerta amarilla: las áreas por tormentas intensas El alerta amarilla, que indica tormentas de variada intensidad, alcanza a: Mendoza: sur, por la mañana.

sur, por la mañana. San Luis: centro y norte, por la mañana.

centro y norte, por la mañana. Córdoba: centro y este por la tarde; noreste por la tarde y noche.

centro y este por la tarde; noreste por la tarde y noche. Santa Fe: centro y norte por la noche.

centro y norte por la noche. Corrientes: oeste, por la noche.

oeste, por la noche. Chaco: sur, durante la noche.

sur, durante la noche. Santiago del Estero: este y sur por la noche.

este y sur por la noche. Catamarca: sureste, todo el día.

sureste, todo el día. La Rioja: este y sur, mañana y tarde.

este y sur, mañana y tarde. San Juan: sureste, por la mañana.

sureste, por la mañana. Tucumán: tarde y noche.

tarde y noche. Salta: centro, de norte a sur, durante la noche. Estas zonas podrían registrar precipitaciones de 20 a 40 mm en el día, ráfagas que rondarán los 70 km/h, granizo ocasional y abundante caída de agua en cortos períodos.

