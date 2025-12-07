Finalizan las tareas de restauración y, después de dos años, la Floralis Genérica volverá a estar completa + Seguir en









Este lunes se hará el montaje del segundo pétalo de la icónica escultura para que termine la restauración de la icónica escultura porteña.

Después de dos años, la Floralis Genérica volverá a estar completa.

Tras el fuerte temporal de diciembre de 2023 que provocó el colapso de dos de sus pétalos, la Floralis Genérica está cada vez más cerca de volver a estar completa: este lunes finalizarán las largas tareas de reparación y se hará el montaje del segundo pétalo de la icónica escultura para que termine la restauración de la icónica escultura porteña.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Si bien el lunes finalizará el proceso, el operativo comenzará este domingo cuando inicie el traslado del pétalo desde el puerto hacia Palermo. El dispositivo arrancará a las 23 y se extenderá aproximadamente hasta las 2 de la madrugada, con cortes de tránsito programados en varias avenidas para permitir el paso del camión especial que transportará la pieza, informaron desde el gobierno de la Ciudad. El recorrido fue planificado en función del tamaño del pétalo —15 metros de largo, 6 de alto y 7 de ancho— y de las restricciones de altura y ancho de las calles porteñas.

La instalación comenzará a las 7 de la mañana y se espera que el proceso lleve entre 5 y 6 horas, lo mismo que con el otro pétalo. El proceso implicará maniobras de precisión para encastrar la pieza y fijar los refuerzos estructurales diseñados tras el colapso de 2023. Los equipos técnicos trabajarán con grúas de gran porte y herramientas específicas debido a la complejidad del mecanismo interno de la escultura.

El primero de los dos pétalos fue instalado en octubre y, para llegar, debió realizar una travesía de alta complejidad logística y recorrer 150 kilómetros a bordo de una barcaza, a través del río Paraná.

La Floralis Genérica volverá a estar completa después de dos años "La Floralis genérica representa mucho más que una escultura monumental de 18 toneladas de acero y aluminio. Es un verdadero ícono de nuestra identidad y estamos orgullosos porque gracias a un intenso trabajo volvemos a verla brillar" , sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Desde el colapso en 2023, el gobierno porteño llevó adelante un trabajo integral para su restauración estructural, que incluyó la aplicación de técnicas utilizadas en la industria aeroespacial. “Cada paso de este operativo refleja el trabajo minucioso que venimos haciendo desde hace meses para devolverle a la Ciudad uno de sus íconos. Trasladar una pieza de esta magnitud es resultado de semanas de planificación y coordinación. Estamos en la etapa final de un proceso que tiene como objetivo que la Floralis vuelva a brillar como símbolo del patrimonio y la identidad porteña”, afirmó por su parte el ministro de Espacio Público e Higiene Urbana, Ignacio Baistrocchi.