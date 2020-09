Temporada incierta; los balnearios sin reservas y con obras paralizadas

Llega la primavera, los días de sol y empiezan a asomar los primeros calores. En este contexto de aislamiento obligatorio, las ganas de pensar en vacaciones se duplican. Lo cierto es que poco se sabe sobre qué pasará con la próxima temporada de verano y en este escenario de incertidumbre la mayoría de los balnearios decidieron esperar antes de comenzar a refaccionar sus locales y no aceptan el clásico anticipo de reservas. “Es difícil planificar cuando no sabemos lo que va a pasar”, sostuvieron desde turismo de Pinamar, quienes ya piensan en “descentralizar la temporada” y flexibilizar la recepción de no residentes en noviembre.