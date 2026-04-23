Aerolíneas de EEUU bajo presión: la escalada de costos erosiona márgenes y desploma sus acciones hasta un 20%

Con demanda récord pero márgenes bajo presión, las principales aerolíneas de EEUU enfrentan un nuevo escenario marcado por el encarecimiento del combustible tras la escalada geopolítica en Medio Oriente.

En el mercado, las acciones del sector sufrieron bajas en promedio de 13% en los últimos tres meses, con casos como el de American Airlines que acumula pérdidas de más del 20% en el mismo período.

El último ciclo de resultados de las principales aerolíneas estadounidenses dejó en evidencia una paradoja cada vez más marcada. Mientras la demanda global de viajes se mantiene en niveles récord , la rentabilidad del sector comienza a mostrar signos de deterioro.

Detrás de este descalce aparece el factor dominante de la inestabilidad geopolítica , en particular la escalada entre Estados Unidos, Israel e Irán, que disparó el precio del combustible, con el barril Brent arriba de los u$s100, lo que está redefiniendo la economía del negocio aerocomercial.

En este nuevo escenario, las compañías enfrentan un dilema complejo. A pesar del fuerte flujo de pasajeros , están recortando expectativas de ganancias, ajustando márgenes y aplicando medidas defensivas. Entre ellas se pueden esperar en los próximos meses subas de tarifas, incorporación de fees adicionales y reducción de rutas. Sin embargo, el traslado a precios es necesariamente parcial, lo que abre un riesgo latente de enfriamiento de la demanda en los próximos meses.

En el mercado, las acciones del sector sufrieron bajas en promedio de 13% en los últimos tres meses , con casos como el de American Airlines que acumula pérdidas de más del 20% en el mismo período y que reportó resultados mixtos en su último balance, donde a pesar del impacto de los elevados costos de combustible y de disrupciones climáticas, incluidas severas tormentas invernales, la aerolínea logró mejorar sus márgenes antes de impuestos en cerca de 2 puntos porcentuales interanuales.

“Nuestro rendimiento en el primer trimestre demuestra la fortaleza de nuestras ofertas premium y nuestras expansiones estratégicas de red. A pesar de los desafíos externos, estamos comprometidos a entregar valor a nuestros accionistas mediante una gestión disciplinada de costes e iniciativas de crecimiento innovadoras”, afirmó su CEO, Robert Isom.

Estrecho de Ormuz El cierre del Estrecho de Ormuz como consecuencia de la guerra en Medio Oriente, por donde se concreta el 20% del comercio de crudo global, pone presión sobre los costos de las principales aerolíneas. Al Jazeera

El impacto financiero en las aerolíneas

En este contexto, los balances recientes de United Airlines, Delta Air Lines y Southwest Airlines muestran una dinámica común. Mientras consolidan ingresos sólidos impulsados por la demanda, los márgenes comprimen cada vez más por el salto en los costos operativos, particularmente del combustible, que ya puede representar hasta un 25% de la estructura total.

United Airlines, la aerolínea más grande del mundo en cuanto a destinos servidos, reportó resultados por encima de las expectativas en términos de ingresos, apoyados en una demanda robusta tanto en vuelos domésticos como internacionales, especialmente en el segmento premium.

No obstante, la compañía recortó su previsión anual ante el impacto del combustible, en un contexto donde el precio del barril escaló desde niveles cercanos a los u$s90 hasta picos de u$s200. La aerolínea estima que solo puede trasladar entre el 40% y el 50% de ese incremento a tarifas en el corto plazo, lo que limita su capacidad de proteger márgenes.

En esa línea, su CEO Scott Kirby ya anticipó posibles subas de pasajes de hasta el 20%, confirmando la presión sobre los consumidores. A su vez, se podría esperar un número reducido de vuelos en el futuro cercano, ya que “no tiene sentido operar vuelos marginales que perderán dinero en un entorno de precios de combustible más altos” según Kirby.

Por su parte, Delta Air Lines, aerolínea estadounidense líder en vuelos transatlánticos, mantiene un posicionamiento relativamente más sólido, apalancado en su estrategia de mayor valor agregado y en la recuperación del segmento corporativo. En su último balance, la compañía superó las previsiones de ganancias por acción e ingresos para el primer trimestre de 2026, alcanzando un récord de facturación de u$s14.200 millones.

La fuerte demanda y la diversificación de sus fuentes de ingresos fueron claves para sostener el desempeño, incluso en un contexto de costos elevados. En paralelo, Delta avanza en un ambicioso plan de modernización de flota, con pedidos por 95 nuevas aeronaves. Más allá de esta solidez relativa, no escapa a la dinámica del sector. La compañía proyecta un aumento de hasta u$s2.000 millones en costos de combustible en un solo trimestre, lo que la llevó a moderar sus planes de expansión y ajustar rutas.

“La guerra en Medio Oriente ha impulsado un aumento sin precedentes en el combustible de aviación, con precios aproximadamente el doble de los que se observaban a comienzos de año. En este entorno, nuestro foco está en lo que podemos controlar: operar de manera confiable, cuidar a nuestra gente y a nuestros clientes, y proteger márgenes y flujo de caja”, afirmó su CEO, Ed Bastian.

american-airlines 2.jpg Las aerolíneas más grandes del mundo enfrentan un escenario mixto, con resultados financieros aun robusta debido a una sostenida demanda global por pasajes, mientras que recortan sus previsiones y planeas reducciones de costos en el corto plazo. TA

Las aerolíneas low-cost, las más golpeadas

La situación financiera de Southwest Airlines, de las aerolíneas low-cost más importantes de EEUU, expone con mayor claridad la presión operativa sobre el segmento de bajo costo tradicional. La compañía presentó una guía de ganancias por debajo de las expectativas y enfrenta un incremento significativo en sus costos de combustible, estimado en al menos u$s164 millones adicionales.

A esto se suman recortes de capacidad y salida de ciertos aeropuertos, en un intento por preservar rentabilidad. El resultado es un modelo que empieza a perder las ventajas estructurales que lo definieron durante décadas. En este sentido, las aerolíneas de bajo costo parecen ser las más golpeadas por el contexto internacional.

El caso de Spirit Airlines, con enfoque de ultra bajo costo, introduce un componente adicional de riesgo político y regulatorio. La aerolínea enfrenta un escenario crítico, con presiones financieras que reavivan el fantasma de la liquidación. En este contexto, emergen versiones sobre posibles esquemas de rescate impulsados desde el entorno político de Donald Trump, lo que reabre el debate sobre el rol del Estado en la industria y marca un posible giro hacia una mayor intervención.

“Me encantaría que alguien compre Spirit Airlines. Tal vez el gobierno federal debería ayudar en ese caso. Ya se lo dije a mi equipo”, afirmó Trump en una entrevista con CNBC, en referencia a Spirit Airlines. La compañía se convierte así en un caso testigo de la crisis del modelo ultra low cost y de las tensiones regulatorias que podrían redefinir el mapa competitivo.

Escalada de costos sin antecedentes cercanos

A nivel global, el impacto de la guerra se traduce en un shock de costos sin precedentes recientes. El combustible, que ya representa hasta un cuarto de los costos operativos, se convirtió en la principal variable de ajuste. Aerolíneas como American Airlines estiman un impacto adicional de hasta u$s4.000 millones en este rubro, reflejando la magnitud del problema.

Durante los próximos meses, las principales consecuencias serían el aumento de pasajes, suspensión de vuelos y reducción de la oferta. A esto se suman las restricciones en el espacio aéreo y los desvíos de rutas por conflictos geopolíticos, que incrementan los tiempos de vuelo y los costos asociados. El resultado es un sistema más caro y menos eficiente, que empieza a trasladar tensiones al consumidor.