El tren fantasma: las listas del PJ en Provincia y CABA

A diferencia del cierre de listas para el 7 de septiembre, el Partido Justicialista (PJ) presentó sus candidatos sin sobresaltos un día antes del límite establecido por la justicia electoral. Si bien logró mantener la unidad, no pudo construir una oferta con nombres nuevos. Mucha experiencia, pero poca juventud.

En la provincia de Buenos Aires , Jorge Taiana, de 75 años, encabezará la lista de Fuerza Patria para diputados nacionales. Con un extenso pasado en la militancia justicialista de linaje familiar -su padre fue médico de Perón y él fue detenido durante la última dictadura- se desempeñó como diplomático en la década de los '90 y fue Ministro de Relaciones Exteriores entre 2005 y 2010. En 2019 asumió como senador nacional, reemplazando a Cristina Fernández de Kirchner (que fue electa vicepresidenta). Ocupó su banca hasta el 2021, cuando asumió como ministro de Defensa hasta el 2023.

En la ciudad de Buenos Aires, Mariano Recalde, de 53 años, intentará renovar su banca en el Senado de la Nación. Abogado y docente, es hijo del histórico abogado laboralista Héctor, quien falleció hace poco. Mariano fue uno de los fundadores de La Cámpora en los primeros años del kirchnerismo y con el tiempo se convirtió en un hombre fuerte del PJ en la Ciudad. Ya tiene en sus lomos dos décadas en las primeras filas de la política.

Si se repasa el resto de los nombres de cada lista, la gran mayoría son viejos conocidos y/o tienen cargos o bancas locales o nacionales. En Provincia está en el quinto lugar Sergio Palazzo de 63 años es el secretario general de La Bancaria desde hace casi dos décadas. Actualmente, es diputado nacional y buscará su reelección. Algo similar es el caso de Hugo Yasky, de 75 años. Histórico dirigente docente y titular de la CTA desde hace décadas, buscará renovar también.

En CABA estará como segunda candidata, detrás del docente Itai Hagman, una exministra de Trabajo de Alberto Fernández, Kelly Olmos . Tiene 73 años y tiene larga trayectoria en la política. En los 90 fue legisladora porteña. Antes de asumir en cartera del Frente de Todos era vicepresidenta del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).

Cierre de listas: qué se vota el 26 de octubre en la Argentina

En un año marcado por las las urnas, se llevarán a cabo nuevas elecciones legislativas nacionales que definirán cómo quedarán conformadas las Cámaras en Diputados y el Senadores durante los próximos dos años, renovando 127 de las 257 bancas. Los comicios se llevarán a cabo el domingo 26 de octubre, según oficializó el Gobierno mediante el Decreto 335/2025 publicado en el Boletín Oficial.

La particularidad de este año es que no se realizarán las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias(PASO) a nivel nacional.

La decisión de suspender las elecciones primarias, fue votada en el Congreso durante las sesiones extraordinarias. Las mismas estaban previstas para el 3 de agosto.

Elecciones 2025: ¿Qué se vota en Argentina?

Las elecciones legislativas, que se realizan cada dos años, tiene como fin la renovación de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Así, en total, se elegirán 24 senadores y 127 diputados nacionales.

En el Senado se eligen tres senadores por provincia, dos por el partido que obtenga mayor cantidad de votos y uno por la agrupación que logre el segundo puesto.

Por otro lado, en Diputados subsiste otro tipo de sistema proporcional, que exhibe una mayor complejidad. Este sistema llamado D´Hondt, reparte las bancas por provincia de acuerdo a su población.

Esto lleva a que, por ejemplo, la Provincia de Buenos Aires tenga 70 diputados nacionales y Tierra del Fuego sólo 5. Pero todas las provincias renuevan la mitad de sus diputados nacionales cada 2 años.