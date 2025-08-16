SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

En Vivo
16 de agosto 2025 - 19:09

Elecciones 2025: de forma sorpresiva, un día antes del cierre se definen candidaturas en todo el país

Cierre de Listas
Por

A diferencia de lo que fue el cierre de listas para las elecciones bonaerenses, las principales fuerzas políticas ya confirman sus elegidos para competir en una votación clave para la segunda parte del mandato de Javier Milei. LLA apuesta a nombres propios y relega al PRO. El peronismo evitar fugas y consolida la unidad.

A un día de la fecha límite para presentar las candidaturas para las elecciones nacionales de octubre, las principales fuerzas políticas definieron este sábado la gran mayoría de nombres que buscarán el voto popular. La Libertad Avanza (LLA) llevará a Patricia Bullrich para el Senado en CABA y a Luis Petri como diputado en Mendoza. Por su parte, el peronismo presentará a Itai Hagman en la ciudad de Buenos Aires y a Jorge Taiana como el principal nombre en provincia de Buenos Aires.

Live Blog Post

Cierre de listas: qué se vota el 26 de octubre en la Argentina

En un año marcado por las las urnas, se llevarán a cabo nuevas elecciones legislativas nacionales que definirán cómo quedarán conformadas las Cámaras en Diputados y el Senadores durante los próximos dos años, renovando 127 de las 257 bancas. Los comicios se llevarán a cabo el domingo 26 de octubre, según oficializó el Gobierno mediante el Decreto 335/2025 publicado en el Boletín Oficial.

La particularidad de este año es que no se realizarán las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias(PASO) a nivel nacional.

La decisión de suspender las elecciones primarias, fue votada en el Congreso durante las sesiones extraordinarias. Las mismas estaban previstas para el 3 de agosto.

Leer nota completa

Live Blog Post

El peronismo confirma cabezas de lista para Diputados: Jorge Taiana en Provincia e Itai Hagman en Ciudad

Itai Hagman Jorge Taiana

"Estamos yendo a firmar": la respuesta se reitera desde el entorno de los principales dirigentes peronistas del AMBA, que en la antesala de la fecha límite para el cierre de candidaturas asisten a la sede nacional del Partido Justicialista para definir quiénes competirán el próximo 26 de octubre en las elecciones legislativas. Las confirmaciones en Fuerza Patria podrían conocerse este mismo sábado.

En la provincia de Buenos Aires, Jorge Taiana encabezará la lista de Fuerza Patria para diputados nacionales. Con un extenso pasado en la militancia justicialista de linaje familiar -su padre fue médico de Perón y él fue detenido durante la última dictadura- se desempeñó como diplomático en la década de los '90 y fue Ministro de Relaciones Exteriores entre 2005 y 2010. En 2019 asumió como senador nacional, reemplazando a Cristina Fernández de Kirchner (que fue electa vicepresidenta). Ocupó su banca hasta el 2021, cuando asumió como ministro de Defensa hasta el 2023.

Leer nota completa

Live Blog Post

Con predominio de nombres libertarios, la alianza de La Libertad Avanza y el PRO presentaron candidatos en la ciudad de Buenos Aires

Karina Milei Patricia Bullrich Senadores La Libertad Avanza

Luego de la confirmación de que Patricia Bullrich encabezaría el listado de senadores, La Libertad Avanza confirmó sus candidaturas legislativas en la ciudad de Buenos Aires, en donde proyecta conseguir un holgado triunfo en las elecciones 2025 tras su alianza con el PRO.

Luego de que se conozca que la ministra de Seguridad lidere el listado de senadores, se confirmó que será acompañado por Agustín Monteverde. De perfil técnico, es un Doctor en Economía por la Universidad de Buenos Aires y profesor de la Universidad del CEMA. El tercer y cuarto lugar quedó para la referenta libertaria en la Legislatura porteña, Pilar Ramírez, y el secretario de Educación, Carlos Torrendell.

Leer nota completa

Live Blog Post

Luis Petri también será candidato: Javier Milei deberá cubrir dos bajas en áreas sensibles del Gabinete

Por Liliana Franco

Luego de que el viernes se confirmara la candidatura a senadora por la Ciudad de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, también su par de Defensa Luis Petri se postulará en Mendoza para llegar a la Cámara de Diputados. Así lo confirmó este sábado el gobernador Alfredo Cornejo, cercano al Gobierno.

Así, el Gabinete de Javier Milei se asegura dos bajas en carteras sensibles de Gobierno; ministerios ambos que eran reclamados por la vicepresidenta, Victoria Villarruel, al inicio de la gestión libertaria. La llegada de Bullrich y Petri a esos ministerios fue el primer episodio de la interna entre el Presidente y su compañera del Poder Ejecutivo, que escaló hasta llegar ahora a una situación sin retorno.

Leer nota completa

Live Blog Post

Myriam Bregman y Christian Castillo encabezan las listas del Frente de Izquierda en CABA

El Frente de Izquierda-Unidad (FITU), que agrupa al PTS, PO, MST e IS, confirmó este sábado sus postulaciones para los próximos comicios nacionales en la Ciudad de Buenos Aires. La abogada y referente en derechos humanos Myriam Bregman será la candidata a diputada nacional, mientras que el sociólogo y docente Christian Castillo encabezará la lista a senadores por el mismo distrito.

Bregman destacó la importancia de encabezar la lista de su frente y señaló que su bloque ha sido una oposición constante tanto en la calle como en el recinto. En sus palabras, buscan fortalecer un bloque de izquierda que no transa ni se da vuelta frente a las decisiones del Gobierno.

Leer nota completa-

