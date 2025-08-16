Elecciones 2025: de forma sorpresiva, un día antes del cierre se definen candidaturas en todo el país

A un día de la fecha límite para presentar las candidaturas para las elecciones nacionales de octubre, las principales fuerzas políticas definieron este sábado la gran mayoría de nombres que buscarán el voto popular. La Libertad Avanza (LLA) llevará a Patricia Bullrich para el Senado en CABA y a Luis Petri como diputado en Mendoza. Por su parte, el peronismo presentará a Itai Hagman en la ciudad de Buenos Aires y a Jorge Taiana como el principal nombre en provincia de Buenos Aires.
Cierre de listas: qué se vota el 26 de octubre en la Argentina
En un año marcado por las las urnas, se llevarán a cabo nuevas elecciones legislativas nacionales que definirán cómo quedarán conformadas las Cámaras en Diputados y el Senadores durante los próximos dos años, renovando 127 de las 257 bancas. Los comicios se llevarán a cabo el domingo 26 de octubre, según oficializó el Gobierno mediante el Decreto 335/2025 publicado en el Boletín Oficial.
La particularidad de este año es que no se realizarán las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias(PASO) a nivel nacional.
La decisión de suspender las elecciones primarias, fue votada en el Congreso durante las sesiones extraordinarias. Las mismas estaban previstas para el 3 de agosto.
