El 71% de los trabajadores quieren renunciar a sus empleos

En base a Renuncio, la nueva campaña regional que incentiva a las personas a buscar el trabajo que les gusta y dejar atrás otros que no se adaptan a sus vidas, se identificó que los principales motivos por los que se quiere abandonar el puesto son: no tener posibilidad de crecimiento laboral en un 39%, un mal sueldo en un 23%, un mal ambiente en un 11%, y tener jefes que no saben liderar en un 5%.