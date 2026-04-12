El Gobierno felicitó al flamante primer ministro electo de Hungría, Péter Magyar + Seguir en









El ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, en nombre del presidente Javier Milei felicitó a Péter Magyar por su triunfo ante Viktor Orbán en Hungría.

El ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Pablo Quirno.

El ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Pablo Quirno, saludó al primer ministro de Hungría electo, Péter Magyar, y lo felicitó en nombre del presidente Javier Milei, luego de haber derrotado a quien gobernó durante 16 años, Viktor Orbán.

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“Desde el Gobierno argentino reafirmamos la voluntad de seguir fortaleciendo la significativa relación bilateral que el presidente Javier Milei ha construido y se ve reflejada en su reciente e histórica visita a Budapest”, sostuvo desde sus redes sociales.

En la misma línea, señaló que la Cancillería argentina “valora especialmente el entendimiento alcanzado” con el Gobierno del ahora exmandatario Orbán y agradeció “su hospitalidad y colaboración”.

“Le deseamos todo el éxito en su rol como Líder de la Oposición y seguiremos profundizando nuestros vínculos y promoviendo una agenda común en áreas prioritarias para el crecimiento de ambos países”, concluyó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pabloquirno/status/2043464601371611552&partner=&hide_thread=false Felicitaciones a Péter Magyar por su triunfo en las elecciones de Hungría.



Desde el Gobierno argentino reafirmamos la voluntad de seguir fortaleciendo la significativa relación bilateral que el Presidente @jmilei ha construido y se ve reflejada en su reciente e histórica visita… — Pablo Quirno (@pabloquirno) April 12, 2026 Saludos de los líderes mundiales La presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni, expresó este domingo sus “felicitaciones por la clara victoria electoral a Peter Magyar, al que el gobierno italiano desea buen trabajo”, en su cuenta de la red social X. “Agradezco a mi amigo Viktor Orbán por la intensa colaboración de estos años, y sé que también desde la oposición seguirá sirviendo a su Nación”, agregó la mandataria italiana.

El Presidente de Francia, Emmanuel Macron, enfrentado en numerosos foros con Orbán, felicitó a Magyar por su victoria y pidio: "Juntos, hagamos avanzar una Europa más soberana, para la seguridad de nuestro continente, nuestra competitividad y nuestra democracia". "Acabo de entrevistarme con Peter Magyar para felicitarlo por su victoria en Hungría! Francia saluda una victoria de la participación democrática, del apego del pueblo húngaro a los valores de la Unión Europea y por Hungría en Europa", agregó en su cuenta de X. A su vez el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, aseveró que la elección de hoy en Hungría "es un momento histórico, no solo para Hungría, sino para la democracia europea". "Espero con interés trabajar con usted por la seguridad y la prosperidad de ambos países", agregó. A su turno y también por X, el presidente del Gobierno Español, Pedro Sánchez, sostuvo que con las elecciones en Hungría "ganan Europa y los valores europeos. Felicidades a todos los ciudadanos húngaros por unas elecciones históricas. Deseando trabajar juntos, por un futuro mejor para todos los europeos". Desde el continente americano, la ex secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton, sostuvo que "El fin del régimen autocrático de Viktor Orbán es una victoria no solo para Hungría. Felicitaciones a Tisza, al nuevo líder Péter Magyar y a todos los húngaros", enfatizó.