Adiós a los planes sociales en la Ciudad: lanzan un nuevo esquema con capacitación obligatoria y salida laboral

La medida alcanzará a 5 mil personas, elimina intermediarios y establece un plazo de un año con formación obligatoria y vínculo con empresas.

La Ciudad reemplaza los planes sociales por un programa con eje en empleo y capacitación.

El Gobierno de la Ciudad eliminó los planes sociales y lanzó un programa enfocado en capacitación y empleo formal. La iniciativa, firmada por Jorge Macri , alcanzará a unas 5.000 personas y propone una transición de un año con pagos directos, formación obligatoria y articulación con el sector privado.

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La decisión, deja atrás el esquema tradicional de asistencia para avanzar hacia uno centrado en la i nserción laboral y la autonomía económica. Según el comunicado oficial, el objetivo es reemplazar la dependencia estatal por herramientas concretas de formación y trabajo.

“Se terminó el negocio de los gerentes de la pobreza. Chau intermediarios. Chau planes manejados por organizaciones . En la Ciudad ahora la ayuda es directa, temporal y con una condición indispensable: capacitarse y trabajar. La única salida es el trabajo”, sostuvo Jorge Macri.

Se terminó el negocio de los gerentes de la pobreza. Chau intermediarios. Chau planes manejados por organizaciones. En la Ciudad ahora la ayuda es directa, temporal y con una condición indispensable: capacitarse y trabajar. La única salida es el trabajo.

La medida también busca poner fin a un sistema que, según el diagnóstico oficial, se mantuvo durante dos décadas sin lograr mejoras sostenidas en la calidad de vida de los beneficiarios.

Uno de los cambios centrales es la eliminación de intermediarios . A partir de ahora, los pagos se realizarán de manera directa a los beneficiarios, lo que apunta a mejorar la transparencia y el control del sistema.

Durante el proceso de revisión, el Gobierno detectó 1.274 beneficiarios irregulares dentro de un esquema que demandaba cerca de $10.000 millones anuales y que estaba compuesto por 85 convenios, los cuales serán dados de baja.

DESEMPLEO CABA.jpg El programa busca facilitar la inserción laboral con apoyo del sector privado.

Además, se establecerán criterios claros de permanencia vinculados a la residencia, la situación socioeconómica y el nivel de ingresos, con el objetivo de garantizar que la ayuda llegue efectivamente a quienes la necesitan.

Capacitación obligatoria y vínculo con empresas

El nuevo programa se apoya en cuatro pilares:

Formación obligatoria: los beneficiarios deberán cumplir con instancias de capacitación laboral y educativa para mantener el apoyo.

los beneficiarios deberán cumplir con instancias de capacitación laboral y educativa para mantener el apoyo. Plazo de un año: el programa tendrá una duración máxima de 12 meses como transición hacia el empleo formal.

el programa tendrá una duración máxima de 12 meses como transición hacia el empleo formal. Articulación con el sector privado: incluye prácticas formativas y vínculos con empresas para facilitar la inserción laboral.

incluye prácticas formativas y vínculos con empresas para facilitar la inserción laboral. Criterios de elegibilidad claros: se establecen requisitos de residencia y situación socioeconómica para acceder y permanecer en el programa.

En ese sentido, se firmaron acuerdos con nueve cámaras empresariales, empresas y universidades para facilitar prácticas formativas e inserción laboral. Entre las compañías que participan se encuentran Hilton, Limpiolux, Farmacity y Trasa, en rubros como servicios, salud, hotelería y mantenimiento.

Quienes no cumplan con los requisitos de capacitación o desempeño dentro del plazo establecido perderán el beneficio, ya que el programa está pensado como un puente de hasta 12 meses hacia el empleo formal.

recepcionista de hotel El programa funcionará como un puente hacia el empleo formal.

“Un cambio de paradigma”

El ministro de Desarrollo Humano y Hábitat, Gabriel Mraida, destacó el alcance de la medida y su impacto en la política social de la Ciudad.

“Estamos dando un paso más en el cambio de paradigma de la política social. Ya lo hicimos con el sistema de comedores, ahora lo hacemos con los últimos planes sociales que quedaban en la Ciudad. Le estamos devolviendo dignidad a personas que hace muchos años solo cobraban para ir a una marcha sin ningún horizonte de progreso”, afirmó.

Con este nuevo enfoque, la gestión porteña busca impulsar un modelo basado en la capacitación, el trabajo y la posibilidad de construir un proyecto de vida con mayor autonomía, dejando atrás la lógica asistencialista.