Tras el nuevo Régimen, el Ministerio Público de la Defensa asistirá a adolescentes en situación penal y sus víctimas

La ley Nº 27.801 aplica a adolescentes de entre 14 y 18 años. Entre sus disposiciones, los procesos de control y sanciones estén a cargo de jueces, fiscales, defensores y órganos con capacitación especializada.

La ley N.º 27.801 aplica a adolescentes de entre 14 y 18 años y dispone que los procesos de control y sanciones estén a cargo de jueces, fiscales, defensores y órganos con capacitación especializada.

Tras la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil , establecido por la ley N.º 27.801 , el Ministerio Público de la Defensa (MPD) garantizó la defensa técnica especializada de adolescentes alcanzadas por la nueva normativa, a la par de la asistencia, representación y patrocinio jurídico de las víctimas.

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Para asegurar esta intervención, el defensor general Julián Horacio Langevin dispuso una serie de medidas, entre las que se encuentra la creación de la Unidad de Implementación del Régimen Penal Juvenil (UIRPJ) y la puesta en funcionamiento de nuevas dependencias especializadas.

La ley N.º 27.801 aplica a adolescentes de entre 14 y 18 años y dispone que los procesos de control y sanciones estén a cargo de jueces, fiscales, defensores y órganos con capacitación especializada.

En este contexto, la UIRPJ coordina y acompaña la implementación de la normativa dentro del Ministerio Público de la Defensa , elabora un plan estratégico de implementación, identifica necesidades de recursos humanos, infraestructura, equipamiento y capacitación, entre otros.

Asimismo, la Unidad tiene a su cargo la elaboración de protocolos, lineamientos de actuación, instrumentos de gestión y recomendaciones, además de la coordinación de programas de formación especializada.

La UIRPJ coordina y acompaña la implementación de la normativa dentro del Ministerio Público de la Defensa. GROK IA

También promueve la articulación con organismos del Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio de Justicia y otras instituciones vinculadas con la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Como parte de esta adecuación institucional, mediante la resolución DGN N.º 1010/26, se pusieron en funcionamiento las Unidades de Defensa Penal Juvenil Nº 1 y Nº 2, destinadas a defender adolescentes de 14 y 15 años en el ámbito de la justicia nacional.

La representación de las víctimas

El nuevo esquema contempla una respuesta especializada para las víctimas de delitos comprendidos en el Régimen. A través de la resolución DGN N.º 1011/26, se creó la Unidad de Defensa Pública de Víctimas del Régimen Penal Juvenil, coordinada por la Dra. María Lina Carrera, que brinda asistencia, representación y patrocinio jurídico a las víctimas en el ámbito de la Ciudad.

Entre sus funciones se encuentran garantizar su participación efectiva durante el proceso, promover la protección, intervención en la mediación penal juvenil, articular con organismos especializados y facilitar la reparación integral.