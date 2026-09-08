Mendoza comenzó a aplicar el nuevo Régimen Penal Juvenil en distintos casos de adolescentes detenidos

En medio de la polémica, el gobernador Alfredo Cornejo indicó que registraron distintas detenciones de menores de edad a los que se les aplicará la nueva normativa.

En medio de la polémica por el fallo que suspendió la aplicación del Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires, Mendoza anunció ese martes que se plegó a la normativa y que ya registró las primeras intervenciones bajo el nuevo esquema.

La ministra de Seguridad y Justicia mendocina, Mercedes Rus , aseguró que la provincia cuenta con la estructura necesaria para afrontar esta primera etapa de la reforma. “Tenemos un fuero, tenemos fiscales y jueces especializados. Podemos garantizar plenamente que todo este nuevo alcance sea abordado efectivamente”, afirmó.

La entrada en vigencia de la nueva normativa comenzó a marcar diferencias entre las jurisdicciones. Durante el fin de semana, la Policía de Mendoza intervino en seis hechos en distintos departamentos de la provincia en los que estuvieron involucrados adolescentes. Entre ellos hubo jóvenes de 15 años que, bajo la legislación anterior, no podían ser sometidos a una investigación penal por su edad.

Uno de los episodios ocurrió en San Rafael , donde un grupo de adolescentes fue detectado cuando intentaba ingresar a una vivienda. Otro tuvo lugar en Maipú y tuvo como protagonistas a un joven de 15 años y otro de 16 . Según explicó Rus, con el régimen anterior ninguno de los dos hubiera quedado alcanzado penalmente por ese hecho.

A estos procedimientos se sumó el primer caso registrado en Mendoza de un adolescente de 14 años detenido bajo el nuevo régimen . El episodio ocurrió en inmediaciones del Parque General San Martín, donde dos adolescentes abordaron a un joven de 18 años en una parada de colectivos y, mediante amenazas, le sustrajeron sus pertenencias.

Tras recibir el alerta, efectivos policiales que patrullaban la zona localizaron a los dos adolescentes a pocas cuadras del lugar. Uno de ellos tiene 14 años y quedó detenido en la Unidad de Procedimientos y Abordaje de Niñez y Adolescencia (UPANA), Delegación Centro. El segundo tiene 13 años y, por su edad, no es punible.

El gobernador Alfredo Cornejo destacó el procedimiento y lo presentó como uno de los primeros ejemplos concretos de la aplicación del nuevo régimen. “Tenemos algunos casos en los que ya se está aplicando. Anoche, un chico de 14 años quedó detenido por un robo agravado y el procedimiento que se le va a hacer es el de la nueva ley”, señaló.

Para Rus, uno de los principales cambios introducidos por la reforma es la ampliación de la respuesta estatal frente a los delitos cometidos por adolescentes. “Se terminó este manto de impunidad. Ahora cualquier delito tiene consecuencias. No existe más esta situación en la que determinados hechos quedaban fuera de la respuesta penal solamente por la edad o por la escala penal del delito”, sostuvo.

La ministra, sin embargo, aclaró que la entrada en vigencia del nuevo régimen no implica que todos los adolescentes involucrados en delitos vayan a ser privados de su libertad. La normativa contempla distintas respuestas y medidas de acuerdo con las características de cada caso.

“Hay un antes y un después. A partir de ahora, si un adolescente comete un delito, ese hecho va a tener un proceso y una consecuencia penal. Eso no significa que todos vayan a quedar privados de la libertad. La ley contempla distintas respuestas, pero la impunidad deja de ser la respuesta”, afirmó.

La puesta en marcha del régimen deja así expuestas dos situaciones diferentes entre las provincias: mientras Buenos Aires decidió postergar su aplicación hasta contar con mejores condiciones de infraestructura y recursos, Mendoza sostiene que su sistema especializado está en condiciones de afrontar el nuevo escenario y comenzó a aplicar la reforma desde sus primeros días de vigencia.