Peregrinación a Luján 2026: cuándo es y qué tener en cuenta para la caminata

La tradicional caminata que une el barrio porteño de Liniers con la Basílica de Luján ya tiene fecha confirmada para su edición número 52.

Miles de fieles recorrerán 60 kilómetros desde Liniers hasta la Basílica para la edición número 52.

Miles de devotos se preparan para participar en una de las movilizaciones de fe más populares de Argentina. La 52° edición de la Peregrinación Juvenil a Luján reunirá nuevamente a fieles de todo el país que recorrerán el trayecto hacia el santuario para renovar promesas, realizar pedidos y agradecer a la Virgen.

Este acontecimiento anual no solo representa un acto de fe, sino que también implica una compleja logística de movilidad y asistencia a lo largo de los 60 kilómetros qué Liniers de la Basílica. La convocatoria mantiene su carácter totalmente abierto y gratuito , sin inscripción previa, permitiendo que las personas se sumen libremente en cualquier tramo del itinerario según su capacidad física.

La edición 52 de la Peregrinación Juvenil a Luján se desarrollará durante el fin de semana del sábado 3 y el domingo 4 de octubre de 2026. La salida oficial de la imagen de la Virgen está programada para las 10 de la mañana del sábado desde el Santuario de San Cayetano, ubicado en la calle Cuzco 150 del barrio de Liniers.

La Basílica de Luján recibe a los fieles en el tramo final de un recorrido que combina fe, esfuerzo y sentido comunitario.

Bajo la consigna "Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos" , los caminantes completarán un trazado de aproximadamente 60 kilómetros hasta llegar a la Basílica. La participación es completamente libre y no exige inscripción previa. Los organizadores aconsejan realizar la travesía en compañía de familiares, amistades o grupos parroquiales.

Afrontar una caminata de larga distancia exige una preparación física clave para poder llevarla a cabo. Además, es necesario saber que ropa y elementos son indispensables para sostener el esfuerzo durante el trayecto. Los organizadores, médicos y peregrinos experimentados compartieron una serie de recomendaciones y consejos.

Cuidado de los pies y preparación física

La clave principal es utilizar calzado usado y amoldado al pie, evitando estrenar zapatillas u ojotas. Resulta fundamental usar medias de algodón ajustadas para prevenir ampollas y aplicar vaselina o crema hidratante en dedos y talones. Es conveniente realizar caminatas de entrenamiento semanas antes y descansar adecuadamente la noche previa.

Hidratación y alimentación

Se recomienda tomar al menos dos litros de agua a lo largo de la jornada y recargar la botella en las paradas gratuitas de apoyo. En la mochila conviene llevar alimentos de fácil digestión como frutas, galletitas o barritas de cereal, evitar el consumo de alcohol y realizar un desayuno liviano antes de salir.

Indumentaria

Es recomendable vestir ropa liviana de algodón, sumar prendas de abrigo para la noche y llevar una mochila con protector solar, gorro, capa impermeable para la lluvia y una muda de medias.

Los principales consejos de los organizadores para afrontar la Peregrinación a Luján 2026. Peregrinación Juvenil a Luján

Seguridad

Se aconseja caminar siempre en compañía de familiares, amigos o grupos parroquiales. Si se consume alguna medicación, hay que avisar a los acompañantes. Es muy importante mantenerse en el recorrido oficial junto a la ruta, no caminar sobre las vías del ferrocarril y acudir a los puestos sanitarios sostenidos por voluntarios en caso de necesitar asistencia física o hidratación.

Preparación del corazón

La organización invita a llevar intenciones personales y comunitarias para rezar durante la travesía. Acompañar el trayecto con momentos de silencio, lecturas breves o una pequeña vela para encender en el tramo final ayuda a darle un sentido profundo al esfuerzo y a no agotar la mente antes que el cuerpo.