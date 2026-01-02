Un turista argentino fue brutalmente agredido por vendedores en una playa de Camboriú

El conflicto habría comenzado cuando el hombre se quejó del precio de un choclo. Los vendedores reaccionaron y alegaron que el comenzó con la violencia física.

Un turista argentino fue agredido por una familia de vendedores ambulantes en un balneario de la ciudad costera de Camboriú , Brasil . La pelea comenzó luego de una discusión por el precio de un choclo.

El hombre estaba vacacionando con su familia en el Balneario Camboriú, ubicado en el estado de Santa Catalina, cuando durante un día de playa fue abatido por tres vendedores de choclos.

En las imágenes virales se observa cómo una mujer y dos hombres, uno de ellos con un palo y vestidos con una remera naranja del puesto de venta, lo golpean mientras él intenta defenderse.

El turista logró esquivar dos trompadas de uno de sus agresores y lanzó un golpe al aire. En ese momento otro vendedor, con una remera amarilla y también con un palo en la mano, llegó corriendo y lo dejó en el piso luego de darle una patada voladora por la espalda.

El sitio Jornal Razão indicó que la discusión comenzó cuando el argentino abonó 150 reales (unos $39.500) y luego apuntó a que en realidad el costo era de 30 reales . Cuando fue a reclamar al puesto que atendía la familia, la discusión fue creciendo.

Tras la publicación de las imágenes, la hija de la comerciante afirmó que el turista entró al quiosco acusando a la familia de robo y llamando ladrones a los encargados, indicó el medio. Así, el hombre se alteró al exigir explicaciones sobre el pago y, durante la discusión, golpeó a la mujer en la cabeza. Según la joven, la agresión contra su madre provocó la reacción inmediata de familiares y empleados del puesto.

Brasil: encontraron muerto a un adolescente que había desaparecido en la playa de Copacabana

Un adolescente que había desaparecido el miércoles tras meterse al mar en la playa de Copacabana, en Rio de Janeiro, fue encontrado muerto en Lagoa de Cima, según confirmaron las autoridades brasileñas.

La víctima fue identificada como Fabio William Macedo Flores, oriundo de Campinas, San Pablo. El joven se encontraba junto a su padre sobre un colchón inflable cuando un fuerte oleaje lo volcó y cayeron al agua. El hombre logró nadar hasta la orilla y fue rescatado, pero su hijo fue arrastrado por la corriente y no volvieron a verlo.

Tras el operativo de búsqueda desplegado por los equipos de rescate donde se utilizaron aeronaves, motos acuáticas, equipos de buceo, botes inflables y drones, la noticia del hallazgo fue confirmada por el Departamento de Bomberos. Un grupo de pescadores vieron el cuerpo, por lo que los rescatistas lo sacaron del agua, lo trasladaron al Instituto de Medicina Legal, donde se completarán las pericias correspondientes.