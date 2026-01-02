Dos feriados 2026 caen el mismo día en Argentina: cuáles son y por qué no se pueden trasladar + Seguir en









El calendario confirma una coincidencia histórica en abril y explica el marco legal que impide moverla, con impacto en descanso y turismo.

Dos fechas importantes para la Argentina coinciden en el calendario y se establece un nuevo fin de semana extra largo. Depositphotos

El calendario nacional de feriados 2026 ya empezó a generar comentarios. Entre fines de semana largos, días puente y fechas fijas, hay un dato que se lleva buena parte de la atención: una superposición poco habitual que se dará en abril y que no admite cambios. No es común que dos conmemoraciones de alcance nacional coincidan en la misma jornada.

La particularidad no pasa solo por el almanaque, sino también por la normativa vigente, que establece qué fechas pueden correrse y cuáles quedan ancladas sin margen de maniobra. Esa diferencia, que a veces pasa desapercibida, explica por qué en algunos casos hay traslados estratégicos y en otros no hay nada que hacer, aunque caiga pegado a un fin de semana.

En este contexto, el Gobierno oficializó el esquema completo para 2026 y dejó en claro cómo se ordenan los feriados, los días no laborables y las fechas religiosas. El resultado es un año con varias oportunidades para cortar la rutina, pero también con una coincidencia que rompe el molde y concentra dos recordatorios en una sola jornada.

Calendario de Feriados Imagen: Freepik 2 de abril, el día de los dos feriados El jueves 2 de abril de 2026 concentra una situación particular: coincide el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, feriado nacional inamovible, con Jueves Santo, una fecha clave del calendario religioso cristiano. Aunque técnicamente no tienen el mismo encuadre legal, en la práctica funcionan como un doble hito en la misma jornada.

La conmemoración por Malvinas está protegida por ley como feriado fijo, sin posibilidad de traslado bajo ningún criterio. Jueves Santo, en cambio, figura como día no laborable, lo que implica que la actividad depende del sector y del empleador. En la administración pública y en gran parte del sistema educativo suele haber asueto, mientras que en el ámbito privado queda a decisión de cada empresa.

Ahí aparece el matiz que explica la confusión: no son dos feriados idénticos desde lo legal, pero sí dos fechas de alto impacto social que caen el mismo jueves. Y ninguna puede moverse. La conmemoración por Malvinas no se traslada por su carácter histórico, y Jueves Santo está atado al calendario litúrgico, que se calcula a partir de la Pascua. El resultado práctico es una semana corta que muchos ya miran con ganas. Sumado al Viernes Santo, que sí es feriado nacional, se arma un bloque que reordena agendas laborales, escolares y turísticas, aunque no todos los sectores lo vivan de la misma manera. calendario Pixabay Calendario nacional de feriados 2026 en Argentina Así queda oficialmente el calendario de feriados 2026: Feriados inamovibles 1° de enero: Año Nuevo

16 y 17 de febrero: Carnaval

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas

3 de abril: Viernes Santo

1° de mayo: Día del Trabajo

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

9 de julio: Día de la Independencia

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional Días no laborables Lunes 23 de marzo

Viernes 10 de julio

Lunes 7 de diciembre

