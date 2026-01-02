SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

2 de enero 2026 - 10:14

El Gobierno oficializó el calendario nacional de feriados 2026: cuándo cae Carnaval

Con las fechas publicadas, ya se pueden planificar viajes, escapadas y feriados extendidos como Carnaval en febrero y otros fines de semana largos para 2026.

Se oficializó el calendario nacional de feriados 2026 y hay nuevos fines de semana largos.

La Administración nacional publicó el calendario oficial de feriados 2026, con todos los días festivos y no laborables que rigen en toda Argentina. Saber cómo quedan los descansos y sus combinaciones es clave para planear escapadas, descanso familiar o hasta organizar la agenda laboral con anticipación.

Aunque gran parte de estos días dedica conmemoraciones históricas y sociales, hay cambios que impulsan fines de semana largos con aire de viaje para fomentar el turismo interno y la economía regional. Esto incluye días no laborables estratégicos, que se suman a los feriados tradicionales para alargar puentes a lo largo del año.

Calendario de feriados 2026 en Argentina

El esquema difundido por el Ejecutivo combina feriados inamovibles, fechas trasladables y días no laborables con fines turísticos.

En 2026, el primer fin de semana largo será en febrero por el Carnaval. El lunes 16 y martes 17 será asueto por la festividad. Para el próximo finde "XXL" no habrá que esperar mucho: al martes 24 de marzo se le suma el lunes 23, pero como día no laborable.

Este año, abril tiene una particularidad: el día 2 es tanto feriado nacional por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, como Jueves Santo. Es por esto que el Viernes Santo, también feriado, completa el fin de semana largo.

Mayo tendrá dos feriados que se combinan con el fin de semana: el 1° de mayo (Día del Trabajador) y el 25 (Revolución de Mayo). Junio también cuenta con un fin de semana largo y el viernes 10 de julio será un día no laborable con fines turísticos para hacer puente con el feriado del jueves 9 de julio (Día de la Independencia).

En tanto, el feriado por el paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín se conmemorará el lunes 15 de agosto. Septiembre es el único mes del año que no tiene feriados.

Octubre y noviembre tienen ambos meses un sólo feriado y caen lunes. Y por último, el 7 de diciembre será día no laborable con fines turísticos para hacer puente con el feriado del martes 8 de diciembre. Al último mes del año se le suma el feriado del 25, por Navidad, que cae viernes.

Relax- feriado

Feriados inamovibles

  • 1° de enero: Año Nuevo

  • 16 y 17 de febrero: Carnaval

  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas

  • 3 de abril: Viernes Santo

  • 1° de mayo: Día del Trabajo

  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

  • 9 de julio: Día de la Independencia

  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

  • 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

  • 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes

  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

  • 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

  • 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Días no laborables

  • Lunes 23 de marzo

  • Viernes 10 de julio

  • Lunes 7 de diciembre

Calendario feriados
