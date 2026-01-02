El Gobierno oficializó el calendario nacional de feriados 2026: cuándo cae Carnaval

Con las fechas publicadas, ya se pueden planificar viajes, escapadas y feriados extendidos como Carnaval en febrero y otros fines de semana largos para 2026.

Se oficializó el calendario nacional de feriados 2026 y hay nuevos fines de semana largos.

La Administración nacional publicó el calendario oficial de feriados 2026 , con todos los días festivos y no laborables que rigen en toda Argentina. Saber cómo quedan los descansos y sus combinaciones es clave para planear escapadas, descanso familiar o hasta organizar la agenda laboral con anticipación.

Aunque gran parte de estos días dedica conmemoraciones históricas y sociales, hay cambios que impulsan fines de semana largos con aire de viaje para fomentar el turismo interno y la economía regional. Esto incluye días no laborables estratégicos, que se suman a los feriados tradicionales para alargar puentes a lo largo del año.

El esquema difundido por el Ejecutivo combina feriados inamovibles, fechas trasladables y días no laborables con fines turísticos.

En 2026, el primer fin de semana largo será en febrero por el Carnaval. El lunes 16 y martes 17 será asueto por la festividad. Para el próximo finde "XXL" no habrá que esperar mucho: al martes 24 de marzo se le suma el lunes 23, pero como día no laborable.

Este año, abril tiene una particularidad: el día 2 es tanto feriado nacional por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, como Jueves Santo . Es por esto que el Viernes Santo , también feriado, completa el fin de semana largo.

Mayo tendrá dos feriados que se combinan con el fin de semana: el 1° de mayo (Día del Trabajador) y el 25 (Revolución de Mayo). Junio también cuenta con un fin de semana largo y el viernes 10 de julio será un día no laborable con fines turísticos para hacer puente con el feriado del jueves 9 de julio (Día de la Independencia).

En tanto, el feriado por el paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín se conmemorará el lunes 15 de agosto. Septiembre es el único mes del año que no tiene feriados.

Octubre y noviembre tienen ambos meses un sólo feriado y caen lunes. Y por último, el 7 de diciembre será día no laborable con fines turísticos para hacer puente con el feriado del martes 8 de diciembre. Al último mes del año se le suma el feriado del 25, por Navidad, que cae viernes.

Feriados inamovibles

1° de enero: Año Nuevo

16 y 17 de febrero: Carnaval

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas

3 de abril: Viernes Santo

1° de mayo: Día del Trabajo

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

9 de julio: Día de la Independencia

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Días no laborables