Más de 30 vuelos demorados por alta demanda en Aeroparque

Los usuarios aún no recibieron explicaciones oficiales. La situación genera un fuerte clima de tensión.

Se registran 37 vuelos demorados este viernes 2 de enero en el Aeroparque Jorge Newbery , situación que genera malestar y quejas entre los pasajeros, quienes denunciaron que no recibieron explicaciones oficiales sobre las causas de los retrasos.

Si bien las aerolíneas informaron y reprogramaron parte de las demoras, hasta el momento no hubo comunicación oficial que aclarara los motivos que provocaron los inconvenientes , aunque algunas afirman que se trata de una alta demanda en los vuelos.

El primer vuelo afectado fue el de las 8:40 , operado por Flybondi con destino a Asunción , mientras que el último con demoras reportadas tenía salida prevista para las 18:40 .

Los retrasos no se limitaron a una sola compañía. Un alto porcentaje de las demoras , especialmente en vuelos de cabotaje , correspondió a servicios de Aerolíneas Argentinas .

En el aeropuerto se vivió un clima de tensión , con pasajeros visiblemente molestos por la situación y la falta de información clara .

Aerolíneas Argentinas es una de las más afectadas.

Aunque las empresas suelen notificar estos cambios por WhatsApp o correo electrónico, muchos viajeros aseguraron que se enteraron recién al llegar al aeropuerto, cuando ya no tenían margen para reorganizar sus planes.

Demoras prolongadas y vuelos que salieron horas después

Uno de los casos más notorios fue el del vuelo FO 5950 de Flybondi con destino a Florianópolis, que debía despegar a las 00.40 y finalmente partió a las 7:23, con casi siete horas de demora.

Durante la madrugada se produjeron retrasos menores, de pocos minutos, pero los problemas se intensificaron con el avance de la mañana. Un vuelo de Aerolíneas Argentinas a Santiago de Chile, previsto para las 6.40, despegó a las 7.18. Algo similar ocurrió con otro servicio de la misma empresa a Iguazú, programado para las 7.00 y que salió recién a las 8.52.

Con el correr de las horas, las demoras se extendieron aún más. Las compañías anunciaron reprogramaciones, pero sin brindar precisiones sobre el origen de los retrasos.

Los principales vuelos demorados hasta el mediodía

Hasta el cierre de esta información, eran al menos 30 los vuelos con demoras durante la jornada. Según el sitio oficial de Aeroparque, estos fueron algunos de los retrasos más relevantes registrados hasta el mediodía:

Flybondi a Jujuy (AR 5182): de 9.55 a 11.20 .

Aerolíneas Argentinas a Ushuaia (AR 1874): de 10.50 a 13.20 .

Aerolíneas Argentinas a Córdoba (AR 1526): de 10.55 a 11.50 .

Flybondi a Posadas (FO 5092): de 11.25 a 13.25 .

Flybondi a Bariloche (FO 5233): de 11.55 a 18.05 .

Aerolíneas Argentinas a Ushuaia (AR 1896): de 12.20 a 13.20 .

Aerolíneas Argentinas a El Calafate (AR 1896): de 12.20 a 13.20 .

Aerolíneas Argentinas a Bogotá (AR 1360): de 12.20 a 13.20 .

Aerolíneas Argentinas a Rosario (AR 1716): de 12.25 a 14.30 .

Aerolíneas Argentinas a Córdoba (AR 1534): de 12.40 a 14.15 .

Aerolíneas Argentinas a Florianópolis (AR 1218): de 13.00 a 14.15 .

Aerolíneas Argentinas a San Martín de los Andes (AR 1658): de 13.15 a 15.30.

Más retrasos durante la tarde

Durante la tarde, continuaron informándose demoras en vuelos con destino a Río de Janeiro, Mendoza, Bariloche, San Martín de los Andes, Santiago del Estero, Iguazú, El Calafate, San Pablo, Ushuaia, Mendoza y Córdoba.

Hasta el momento, no hubo explicaciones oficiales que permitieran esclarecer por qué se produjo una jornada con tantos vuelos demorados en uno de los aeropuertos más transitados del país.