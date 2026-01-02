Jair Bolsonaro fue dado de alta tras su internación y volverá a prisión

El exmandatario se encontraba hospitalizado desde Navidad por una hernia. Ahora seguirá su condena en la Superintendencia de la Policía Federal.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro recibió el alta médica, luego de ser ingresado en las últimas semanas por una hernia que derivó en otras operaciones . Ahora, seguirá cumpliendo su condena en una sede de la Superintendencia de la Policía Federal .

Bolsonaro ingresó en vísperas de Navidad para una cirugía destinada a corregir una hernia inguinal. En el transcurso de los días siguientes, Bolsonaro debió ser sometido además a procedimientos específicos para tratar recurrentes crisis de hipo que no habían respondido al tratamiento farmacológico habitual.

Fuentes de Reuters indicaron que a primera hora de la tarde vehículos oficiales salían del hospital DF Star para dirigirse a la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia, donde Bolsonaro cumple una condena de 27 años por planear un golpe de Estado en las elecciones presidenciales de 2022.

Anteriormente, ese mismo día, el juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes rechazó una solicitud de los abogados de Bolsonaro que buscaban permiso para que cumpliera su condena bajo "arresto domiciliario humanitario".

Según el fallo, después de recibir la autorización médica necesaria, Bolsonaro debe "volver a cumplir su pena de prisión (...) en la Superintendencia de la Policía Federal".

La Corte Suprema de Brasil rechazó el pedido de arresto domiciliario presentado por la defensa de Jair Bolsonaro, quien permanece encarcelado tras ser condenado por planificar un intento de golpe destinado a impedir la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva. La resolución, divulgada este jueves, sostiene que no existen motivos suficientes para modificar las condiciones de su detención, tras la serie de intervenciones quirúrgicas a las que fue sometido.

La solicitud fue presentada mientras el exjefe de Estado continuaba internado en Brasilia debido a procedimientos médicos recientes derivados de un cuadro de salud que incluye una hernia inguinal y una persistente serie de crisis de hipo.

El líder de la derecha brasileña cumple una pena de 27 años de prisión, impuesta por la Corte Suprema tras considerarlo responsable de promover un plan para aferrarse al poder luego de perder las presidenciales. La defensa insistió en que el deterioro físico debería habilitar una morigeración de la condena, pero el máximo tribunal volvió a rechazar el planteo.