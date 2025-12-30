El bife de chorizo fue elegido entre los mejores cortes de carne asada del mundo + Seguir en









Los primeros dos lugares se lo llevan "Fraldinha" y "Alcatra" provenientes de Brasil, según el ranking de Taste Atlas Awards 25/26.

Taste Atlas es una guía gastronómica online que funciona como un "mapa del sabor" mundial, catalogando miles de platos, bebidas e ingredientes tradicionales de todas las culturas.

El bife de chorizo, proveniente de Argentina, fue elegido en tercer lugar como uno de los mejores cortes de carne asada del mundo entre más de 100 platos, según el ranking de Taste Atlas Awards 25/26.

"El bife de chorizo es un corte de carne argentino equivalente al bistec de tira de Nueva York, el bistec de tira, el solomillo y el lomo alto, tradicionalmente utilizado para asados. Es un bife grueso y jugoso con una considerable capa de grasa. Se presenta en varias variedades, como el bife de chorizo angosto y el bife de chorizo mariposa", expresó Taste Atlas en su presentación.

"Y si quieres juzgar la calidad de una barbacoa o de un asador, pide este filete. Además, si te sirven uno con mucha grasa, ten en cuenta que te han servido uno barato y de mala calidad", agregaron.

Ranking de Taste Atlas: que cortes quedaron en los primeros puestos De acuerdo al ranking de Taste Atlas, el primer puesto al mejor corte de carne asada del mundo se lo llevó la fraldinha, proveniente de Brasil. Se trata de un corte de carne tradicionalmente utilizado para el churrasco y se compone de falda, lomo y solomillo. Este corte es largo y delgado, con abundante tejido conectivo.

El segundo lugar le perteneció a Alcatra, también de Brasil. La guía gastronómica aclaró que es un corte "grande, largo y magro, este filete es apreciado por su jugosidad y su intenso sabor a carne. Este corte se usa a menudo para el churrasco, la barbacoa tradicional brasileña. La alcatra es uno de los cortes más grandes que se sirven como parte del churrasco".

