La Corte Suprema de Brasil rechazó la prisión domiciliaria solicitada por Jair Bolsonaro

El Supremo Tribunal Federal desestimó el pedido del exmandatario, internado por complicaciones de salud, y ratificó que cumplirá su condena de 27 años por intento de Golpe de Estado tras las elecciones de 2022.

La Corte Suprema de Brasil rechazó el pedido de arresto domiciliario presentado por la defensa de Jair Bolsonaro, quien permanece encarcelado tras ser condenado por planificar un intento de golpe destinado a impedir la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva. La resolución, divulgada este jueves, sostiene que no existen motivos suficientes para modificar las condiciones de su detención, tras la serie de intervenciones quirúrgicas a las que fue sometido.

La solicitud fue presentada mientras el exjefe de Estado continúa internado en Brasilia debido a procedimientos médicos recientes derivados de un cuadro de salud que incluye una hernia inguinal y una persistente serie de crisis de hipo.

El líder de la derecha brasileña cumple una pena de 27 años de prisión, impuesta por la Corte Suprema tras considerarlo responsable de promover un plan para aferrarse al poder luego de perder las presidenciales. La defensa insistió en que el deterioro físico debería habilitar una morigeración de la condena, pero el máximo tribunal volvió a rechazar el planteo.

Tratamientos y evolución clínica de Bolsonaro A sus 70 años, Bolsonaro permanece hospitalizado luego de ser sometido a una intervención para tratar una hernia inguinal y a un posterior bloqueo anestésico del nervio frénico, primero del lado derecho y luego del izquierdo, con el objetivo de controlar las contracciones involuntarias del diafragma.

Una vez que reciba el alta hospitalaria, Bolsonaro regresará a la habitación donde está detenido dentro de una dependencia de la Policía Federal en la capital brasileña. Allí permanecerá mientras prosiga el cumplimiento de la condena y, por el momento, sin posibilidad de una modalidad alternativa.

“Son meses de lucha y angustia”, expresó Michelle Bolsonaro, su esposa, quien acompañó de cerca su evolución médica y ratificó que la familia continuará apelando las decisiones judiciales. Su círculo familiar y político se mantiene activo. En las últimas semanas, Bolsonaro respaldó públicamente a su hijo Flavio como candidato para las elecciones de 2026, gesto que evidencia que el clan Bolsonaro continúa proyectándose en la escena política.