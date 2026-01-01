Un exjugador de Boca fue denunciado en Brasil tras una pelea en una fiesta de Año Nuevo + Seguir en









El vecino del futbolista asegura que fue agredido luego de pedir que bajaran el volumen de la música, mientras que el actual defensor de Fortaleza sostiene que el hombre lo abordó primero.

Episodio de violencia en la casa de Eros Mancuso durante una fiesta de Año Nuevo.

El exjugador de Boca y Estudiantes, Eros Mancuso, quedó involucrado en un episodio de violencia durante un festejo de Año Nuevo en Brasil. El futbolista fue denunciado por su vecino, quien afirmó haber sido atacado luego de acercarse a la casa del lateral derecho para pedirle que bajara el volumen de la música porque su hija no podía dormir.

Sin embargo, el jugador de 26 años, que actualmente viste los colores de Fortaleza de Brasil, aseguró que la situación se dio al revés. Según su relato, él estaba festejando con familiares y amigos y el hombre "claramente fuera de sí consciente y físicamente" fue a abordarlo y a atacar "su honra y trabajo". Mancuso agregó que el vecino los insultó y apuntó que tenía la "intención de crear una confusión durante toda la noche”.

“Los insultos eran sobre mi honra y mi trabajo”, declaró, a pesar de los intentos de traer calma de sus familiares. Además, el defensor contó que el hombre insistió y, con la ayuda de un acompañante, tiró abajo una puerta y amenazó a sus familiares.



Versiones cruzadas tras el conflicto en Año Nuevo: el caso quedó en manos de la Justicia de Brasil Acorde a lo declarado por el vecino, él se acercó a la casa del argentino para reclamar que bajen el volumen de la música, que no permitía que su hija pudiera dormir. En ese momento, el vecino habría sido agredido por el grupo que acompañaba al jugador salido de Boca. Afirmó que el defensor le “mordió la nariz” en medio del ataque.

“Intentamos sacarlos, pero agredieron físicamente a alguien y tuvimos que llamar a la Policía”, denunció por su parte Mancuso como el final del suceso. Además, aclaró que tanto él como sus parientes están bien y agradeció los mensajes de preocupación.

El caso está siendo investigado por la Policía Civil. El jugador de Fortaleza irá a declarar en las próximas horas y explicó que, por el momento, no puede dar más declaraciones sobre el tema.