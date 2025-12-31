Río de Janeiro recibió el récord Guiness a la mayor fiesta de fin de año + Seguir en









La ciudad brasileña fue conmemorada por la organización de un evento que destacó por oferta artística. Se estima que más de 2,5 millones de personas dirán presentes para celebrar la finalización del 2025.

Rio de Janeiro buscará superar su marca este 2026.

Con razón de fin de año diversas ciudades del mundo preparan celebraciones públicas para que ciudadanos y turistas puedan celebrar. En vísperas de un nuevo festejo, Rio de Janeiro fue conmemorada como la organizadora de la mayor fiesta de fin de año del mundo en 2025. Así, la icónica localidad brasileña pondrá en juego su título este miércoles, cuando se festeje la llegada del 2026.

En detalle, el 31 de diciembre del 2025 la ciudad realiza su tradicional Reveillon en 2025, que tuvo la presencia de 2,5 millones de personas para recibir el nuevo año. La certificación del récord mundial también destacó la magnitud artística, la extensión territorial y la relevancia cultural del evento.

La celebración récord de fin de año de Río de Janeiro La entrega del título se realizó en Copacabana y contó con la presencia del alcalde Eduardo Paes y de Camila Borenstein, representante de Guinness World Records, en la antesala de una nueva edición del evento.

image Este año, la ciudad desplegará un show de fuegos artificiales de 12 minutos. La distinción se otorgó luego de validar una asistencia récord de 2,5 millones de personas que se congregaron en Copacabana para recibir el año 2025, una marca inédita para celebraciones de este tipo. Para confirmar la cifra, Guinness llevó adelante un proceso de verificación exhaustivo que incluyó análisis de datos oficiales, registros visuales, imágenes captadas por drones y pruebas técnicas específicas.

Durante la ceremonia, Paes celebró la validación internacional y sostuvo: “Sabemos que ninguna otra ciudad del mundo organiza eventos para tantas personas y con tanta constancia como Río de Janeiro”. En la misma línea, Borenstein detalló que el récord fue certificado a través de distintos métodos de control, entre ellos conteos aéreos y registros audiovisuales.

Rio de Janeiro se prepara para celebrar Año Nuevo De cara a la próxima edición, Billboard Brasil adelantó que el Réveillon 2026 contará con tres escenarios principales en Copacabana, uno de ellos dedicado especialmente a la música gospel. La programación incluirá a artistas de primer nivel como Gilberto Gil, Ney Matogrosso, Belo, Alcione y Alok, además de un espectáculo de fuegos artificiales de 12 minutos, con lanzamientos desde 19 balsas y el despliegue de 1.200 drones que acompañarán la exhibición pirotécnica con figuras luminosas sincronizadas. image Más de 2,5 millones de personas dijeron presentes en el Reveillon de 2025. Reuters La celebración, sin embargo, no se limitará a Copacabana. El cronograma oficial contempla 13 escenarios distribuidos en distintos puntos de la ciudad y una asistencia total estimada en cinco millones de personas. El cierre de la jornada estará a cargo de la batería de la escuela de samba Beija Flor, tras una sucesión ininterrumpida de shows que se extenderán desde la tarde hasta la madrugada. El reconocimiento de Guinness también ponderó el enfoque ambiental y social del festejo, que incorporó sistemas de gestión de residuos, compensación de carbono y medidas de accesibilidad. Estos elementos consolidan al Réveillon como un evento masivo alineado con prácticas responsables. La obtención del título mundial marca un hito para Río de Janeiro y posiciona a su celebración de Año Nuevo entre las más relevantes del planeta por impacto y convocatoria, superando a otras festividades públicas internacionales, según destacó la revista Time Out. Fundada en 1955, Guinness World Records es la máxima autoridad global en certificación de récords y exige, para cada validación, el cumplimiento de criterios estrictos respaldados por pruebas verificables.