31 de diciembre 2025 - 12:56

Operaron de urgencia al exjugador Roberto Carlos tras detectarle un problema cardíaco

El exfutbolista se realizaba estudios por una dolencia previa. Según los médicos, el inconveniente en su corazón era severo.

Roberto Carlos fue internado de urgencia.

El exlateral izquierdo, que se encontraba de vacaciones en su país natal, asistió a un hospital para someterse a exámenes por un trombo en la pierna izquierda. En ese contexto, el equipo médico decidió avanzar con una resonancia magnética de cuerpo completo, instancia en la que identificaron la complicación cardíaca que encendió las alarmas.

Informate más

Ante ese diagnóstico, los profesionales resolvieron intervenirlo de inmediato para colocarle un catéter. La operación estaba planificada para durar cerca de 40 minutos, pero presentó complicaciones que extendieron el procedimiento a casi tres horas.

A pesar de ese contratiempo, la intervención concluyó de manera satisfactoria y el exjugador se encuentra estable.

La intervenci&oacute;n a Roberto Carlos fue exitosa.

El parte médico y la palabra del entorno

La información fue difundida por el diario español AS, que indicó que el campeón del mundo “se encuentra fuera de peligro, pero muy vigilado”. En la misma línea, el medio detalló: “Va a estar en observación 48 horas más para ver que su evolución sea positiva”.

Además, el periódico logró comunicarse con el Embajador del club madrileño y con personas cercanas al exfutbolista. En ese contacto, Roberto Carlos llevó tranquilidad y expresó: “Ahora estoy bien, fue un susto grande”.

La extensa carrera de Roberto Carlos

Roberto Carlos da Silva Rocha nació el 10 de abril de 1973 en la ciudad de Garça, en el estado de San Pablo. Dio sus primeros pasos en el fútbol brasileño y, tras destacarse por su calidad, fue transferido al Inter de Milán en 1995. Luego de una temporada en Italia, se incorporó al Real Madrid.

El exlateral desarrolló la mayor parte de su trayectoria en el club español, donde se consolidó como uno de los mejores defensores de la historia del fútbol y una de las grandes leyendas de la institución. A lo largo de once años en España disputó más de 500 partidos oficiales y se transformó en una pieza central de la etapa conocida como la de los Galácticos.

Durante su paso por el conjunto blanco, conquistó tres Copas de Europa (1998, 2000 y 2002), cuatro Ligas, dos Copas Intercontinentales y varias Supercopas nacionales. Además, integró en numerosas ocasiones el once ideal de la FIFA, lo que lo ubicó entre los laterales izquierdos más reconocidos y premiados del fútbol mundial.

Con la Selección brasileña, disputó más de 120 partidos y se consagró campeón del mundo en 2002, además de obtener dos Copas América y una Copa Confederaciones. Su potente remate y su precisión en los tiros libres, como el recordado gol ante Francia en 1997, lo transformaron en un ícono indiscutido del fútbol internacional.

