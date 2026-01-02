Brasil: encontraron muerto a un adolescente que había desaparecido en la playa de Copacabana + Seguir en









La víctima, identificada como Fabio William Macedo Flores, se encontraba en el mar junto a su padre cuando fue impactado por una ola y arrastrado por la corriente.

Encontraron muerto a un adolescente que había desaparecido en la playa de Copacabana.

Un adolescente que había desaparecido el miércoles tras meterse al mar en la playa de Copacabana, en Rio de Janeiro, fue encontrado muerto en Lagoa de Cima, según confirmaron las autoridades brasileñas.

La víctima fue identificada como Fabio William Macedo Flores, oriundo de Campinas, San Pablo. El joven se encontraba junto a su padre sobre un colchón inflable cuando un fuerte oleaje lo volcó y cayeron al agua. El hombre logró nadar hasta la orilla y fue rescatado, pero su hijo fue arrastrado por la corriente y no volvieron a verlo.

Tras el operativo de búsqueda desplegado por los equipos de rescate donde se utilizaron aeronaves, motos acuáticas, equipos de buceo, botes inflables y drones, la noticia del hallazgo fue confirmada por el Departamento de Bomberos. Un grupo de pescadores vieron el cuerpo, por lo que los rescatistas lo sacaron del agua, lo trasladaron al Instituto de Medicina Legal, donde se completarán las pericias correspondientes.

Olas-copacabana La armada había emitido una alerta por olas de 2.5 metros, condiciones que persistieron durante los festejos de Año Nuevo. Alerta por oleaje fuerte en Brasil Las autoridades brasileñas advirtieron sobre la situación crítica del mar en las playas de Rio de Janeiro. El Departamento de Bomberos rescató a 631 personas entre el miércoles 31 y el jueves 1 de enero en las playas de Copacabana y Leme.

La armada había emitido una alerta por olas de 2.5 metros, condiciones que persistieron durante los festejos de Año Nuevo. “Las condiciones del mar no han mejorado. El aviso de oleaje alto de la Marina ha finalizado, pero las condiciones siguen siendo malas. La fuerza de las corrientes de resaca persiste. Por lo tanto, mi consejo es que tengamos precaución, permanezcamos cerca de los puestos de socorristas y respetemos los colores de la bandera”, explicó el teniente coronel Fábio Contreiras, portavoz del Departamento de Bomberos.

Por este motivo, las autoridades reiteraron el pedido de evitar ingresos al mar cuando rigen alertas meteorológicas, especialmente en jornadas de de alta concurrencia.

