Una argentina fue detenida en un aeropuerto de Japón por intentar ingresar un kilo de cocaína oculto en su cuerpo + Agregar ámbito en









La maniobra de la mujer se descubrió en el área de inspección de equipaje, cuando un agente de aduanas sospechó de ella y decidió interrogarla.

Una argentina fue detenida en un aeropuerto de Japón por intentar ingresar un kilo de cocaína oculto en su cuerpo.

Una argentina fue detenida por la policía de Japón tras intentar pasar más de un kilo de cocaína dentro de su cuerpo en el aeoropuerto de Haneda, Tokio. La mujer despertó las sospechas de los oficiales de aduana y fue sometida a un estudio de rayos x que reveló el cargamento que llevaba en su estómago.

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Según indicaron medios locales, la mujer que fue identificada como Rosa Micaela Quipildor, de 30 años, quién habría llegado a la capital japonesa el pasado 10 de agosto proveniente del aeropuerto de Heathrow, en Londres.

La maniobra de la mujer se descubrió en el área de inspección de equipaje, cuando un agente de aduanas sospechó de ella y decidió interrogarla. Durante la conversación, Quipildor admitió que transportaba droga y sostuvo que se le habían prometido 7.000 euros a cambio de ingresarla al país.

Las cápsulas de cocaína que transportaba la mujer dentro de su cuerpo. La argentina aseguró que los paquetes que transportaba los había recibido en Brasil, en donde ingirió las cápsulas antes de emprender el viaje.

Tras la confesión, las autoridades japonesas derivaron a la mujer argentina a un hospital, en donde un control radiológico descubrió que llevaba 101 cápsulas de cocaína con un doble envoltorio hecho de plástico y un material negro similar al caucho dentro de su cuerpo. Según las autoridades, el valor estimado de la droga que llevaba la argentina puede llegar a a 24,24 millones de yenes en el mercado negro, lo que equivale a más de u$s150.000.

En el caso tomó intervención el Departamento de Policía Metropolitana de Tokio, que investiga la posible actuación de una organización internacional de contrabando con sede en Sudamérica. Los antecedentes de la mujer No sería la primera vez que Quipildor tiene problemas con la ley por intentar contrabandear droga. La mujer ya habría recibido en 2022 una condena por intentar traficar cocaína a Tailandia y Malasia en 2021. En aquella ocasión la argentina recibió una pena de tres años en suspenso que se habría cumplido a fines de 2025. El primer hecho por el que se la juzgó sucedió en agosto de 2021 cuando intentó extraer la droga a través de una encomienda postal vía el local de la empresa Fedex de la avenida Corrientes. El paquete contenía 388,42 gramos de cocaína con destino Bangkok, Tailandia. El segundo hecho por el que se la encontró culpable contó con la misma metodología: sacar droga del país a través de una encomienda, esta vez enviada vía la sucursal de DHL Express de la calle Senillosa. Fueron 532,52 gramos de cocaína que tenían como punto de arribo Malasia. El tercer hecho fue casi calcado: Quipildor intentó mandar 440 gramos de cocaína a través de una encomienda enviada por DHL con destino Malasia.

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