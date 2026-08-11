El yen se debilita y pierde la mitad de las ganancias tras la intervención coordinada con EEUU + Agregar ámbito en









El yen cotiza en torno a las 159 unidades por dólar, alejado de las 155 alcanzadas tras la acción conjunta entre Estados Unidos y Japón, la cual no se realizaba desde 2011. Los detalles, en la nota.

Yen se debilita: La moneda japonesa perdió la mitad de las ganancias tras intervención coordinada con EEUU. ecobolsa.com

La moneda japonesa operó este martes en torno a las 159 unidades por dólar, recortando prácticamente la mitad del avance conseguido tras las acciones coordinadas de Tokio y Washington a fines de julio para contener su fuerte depreciación.

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La divisa cotizaba en torno a 159,14 yenes por dólar, prácticamente sin modificaciones respecto a la jornada del día anterior, y alejada de los niveles cercanos a 155 yenes por dólar que alcanzó inmediatamente después de la operación coordinada.

El detalle Cabe precisar que Japón y EEUU intervinieron conjuntamente en el mercado de divisas cuando el cambio rozaba los 164 yenes por dólar, su nivel más bajo en cuatro décadas, en la primera acción conjunta de este tipo entre ambos países desde 2011.

El yen cotiza en torno a 159 unidades por dólar, alejado de los 155 alcanzados tras la acción conjunta. Kstudio La consultora Oxford Economics indicó a comienzos de agosto que, si bien la acción oficial podría dar un leve impulso a la moneda japonesa en el corto plazo, difícilmente altere la dinámica de fondo. Bajo esa previsión, la firma ratificó su proyección de un tipo de cambio cercano a las 160 unidades por dólar para finales de 2026.

Del mismo modo, prevé una apreciación gradual de la moneda japonesa en 2027 y que el Banco de Japón (BoJ) aguarde hasta diciembre para volver a subir el tipo de interés de referencia.

Cabe subrayar que el próximo encuentro del Banco de Japón para definir la política de tasas de interés está previsto para el 17 de septiembre.