Protesta diplomática de Japón tras la primera visita de Vladimir Putin a las disputadas islas Kuriles + Agregar ámbito en









El archipiélago quedó bajo control soviético en 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial, y desde entonces es administrado por Moscú. Tokio reclama su soberanía sobre esas islas, que denomina Territorios del Norte, mientras Rusia mantiene allí presencia militar.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, visitó una escuela en la isla de Iturup, parte del disputado archipiélago de las Kuriles. Gavriil Grigorov

El presidente ruso, Vladimir Putin, visitó por primera vez las islas Kuriles, un territorio reclamado por Japón, y recorrió distintos puntos del archipiélago. El viaje provocó una fuerte reacción de Tokio, que consideró la presencia del mandatario una afrenta a su posición sobre la soberanía de las islas.

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Durante su recorrido, Putin visitó una escuela, un hospital y una planta de procesamiento de pescado. También mantuvo encuentros con habitantes locales y recorrió un buque de la flota rusa del Pacífico. En un video difundido por el Kremlin, el presidente destacó las condiciones del lugar: “Qué buen clima tienen aquí, es como un resort”.

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, cuestionó el desplazamiento y sostuvo que “va en contra de la posición constante de Japón sobre los Territorios del Norte”. Además, afirmó que el viaje “hiere los sentimientos del pueblo japonés y es absolutamente inaceptable”.

Putin visitó por primera vez las islas Kuriles, un archipiélago cuya soberanía es disputada con Japón. El viaje provocó una fuerte reacción del Gobierno japonés. Japón reclama las Kuriles mientras crece la tensión con Rusia El conflicto por las Kuriles se remonta al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando la Unión Soviética tomó el control del archipiélago en 1945. Desde entonces, Moscú administra las islas y mantiene allí presencia militar, mientras Japón reclama la soberanía sobre parte del territorio, al que denomina Territorios del Norte.

El ministro de Relaciones Exteriores japonés, Toshimitsu Motegi, reiteró esa postura y aseguró que esas islas “son parte inherente del territorio japonés, tanto históricamente como bajo el derecho internacional”. Por ese motivo, el gobierno de Tokio presentó una protesta formal contra la visita.

Antes de viajar a las Kuriles, Putin estuvo en la cercana isla de Sajalin, donde las fuerzas navales rusas realizan ejercicios militares. La gira se produjo además en un momento de especial tensión entre Moscú y Tokio. Las relaciones bilaterales se deterioraron aún más desde el inicio de la guerra en Ucrania en 2022, cuando Japón se sumó a las sanciones impulsadas por Estados Unidos y otros países occidentales contra Rusia. Putin cuestionó esas medidas y las calificó de “injustificadas”. El mandatario ruso también rechazó las acusaciones de que Moscú represente una amenaza para Japón. “Japón ha identificado a Rusia como una gran fuente de amenazas. Me gustaría señalar que no estamos amenazando a Japón, este tiene reclamos territoriales contra nuestro país”, afirmó. Las Kuriles tienen unos 20.000 habitantes rusos y se encuentran en una zona de condiciones climáticas difíciles. Además de su importancia estratégica, el archipiélago cuenta con recursos naturales como oro y plata y una importante actividad pesquera, factores que aumentan su valor económico para ambos países.