Nagasaki conmemoró el 81° aniversario de la bomba atómica con un llamado al desarme nuclear

El alcalde Shiro Suzuki calificó a ese armamento como un “mal absoluto”, cuestionó la política de disuasión y pidió al Gobierno japonés que mantenga sus principios de posguerra.

El acto central se realizó en el Parque de la Paz de Nagasaki.

La ciudad japonesa de Nagasaki conmemoró este domingo el 81° aniversario del bombardeo atómico perpetrado por Estados Unidos, con un acto en el que el alcalde Shiro Suzuki advirtió sobre los riesgos de la disuasión nuclear y reclamó al gobierno de Japón que mantenga sus principios de posguerra.

Durante la ceremonia, realizada en el Parque de la Paz, representantes de más de 90 países guardaron un minuto de silencio a las 11.02, la hora exacta en la que un bombardero estadounidense B-29 lanzó la bomba de plutonio conocida como “Fat Man” , el 9 de agosto de 1945.

El ataque provocó la muerte de unas 70.000 personas hasta finales de ese año . Había ocurrido tres días después del bombardeo sobre Hiroshima, donde murieron cerca de 140.000 personas. Japón anunció su rendición el 15 de agosto de 1945, lo que marcó el final de la Segunda Guerra Mundial.

En su discurso, Suzuki calificó a las armas nucleares como un “mal absoluto” y rechazó los argumentos de los países que sostienen que su posesión contribuye a evitar nuevos ataques.

“La teoría de la disuasión nuclear es extremadamente peligrosa y frágil. Las armas nucleares no son un ‘mal necesario’, sino un ‘mal absoluto’, y nunca pueden coexistir con la humanidad”, afirmó.

La bomba atómica lanzada sobre Nagasaki el 9 de agosto de 1945 causó unas 70.000 muertes.

Además, dirigió un mensaje a los líderes de los países que poseen armamento nuclear o dependen de su capacidad de disuasión. “Cuanto más dependan de la disuasión nuclear, más aumentan el riesgo de una guerra nuclear”, advirtió.

Suzuki también le pidió al Gobierno japonés que respete la Constitución pacifista del país, participe de la próxima conferencia de revisión del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares y sostenga los tres principios no nucleares: no poseer, no fabricar y no permitir el ingreso de este tipo de armamento al territorio nacional.

La posición del Gobierno japonés

La conmemoración tuvo lugar mientras la administración de la primera ministra Sanae Takaichi revisa la política de defensa de Japón con el objetivo de reforzar la capacidad ofensiva de sus Fuerzas Armadas.

Takaichi respalda los principios de no poseer ni desarrollar armas nucleares, aunque mantiene una postura ambigua respecto de la prohibición de introducirlas en el país. Esa posición generó preocupación entre los sobrevivientes de los ataques, conocidos como hibakusha.

Durante el acto, la primera ministra afirmó que Japón adoptará un enfoque “realista y pragmático” para avanzar hacia un mundo sin armas nucleares. Sin embargo, no mencionó el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, que Tokio se negó a firmar debido a que el país se encuentra bajo el paraguas nuclear de Estados Unidos.

Más tarde, Takaichi explicó que Japón continuará trabajando dentro del Tratado de No Proliferación Nuclear y que cualquier decisión será evaluada en función de su eficacia para proteger la seguridad nacional y promover el desarme.

Actualmente quedan 91.105 sobrevivientes de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, cerca de una cuarta parte del número registrado originalmente. Su edad promedio supera los 86 años, lo que profundiza la preocupación por la preservación de la memoria de los ataques entre las nuevas generaciones.