Tormentas fuertes, granizo y lluvias intensas: qué provincias están bajo alerta meteorológica amarilla por el clima

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para varias zonas del país este lunes. Se esperan lluvias intensas, ráfagas, actividad eléctrica y posible caída de granizo.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para sectores de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes durante este lunes feriado. Se esperan precipitaciones intensas, ráfagas, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo. Los acumulados podrían alcanzar entre 60 y 80 milímetros.

El feriado de este lunes 17 de agosto estará marcado por un cambio en las condiciones meteorológicas en distintas zonas del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla del clima por tormentas para sectores de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes , donde se prevén lluvias de variada intensidad durante las próximas horas.

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De acuerdo con el organismo, algunos de los fenómenos podrían adquirir intensidad fuerte y generar abundante precipitación en períodos cortos, ráfagas intensas, actividad eléctrica frecuente y caída localizada de granizo .

El aviso alcanza a diferentes sectores del Litoral argentino. Entre las zonas que podrían recibir mayores precipitaciones se encuentran especialmente el este de Entre Ríos y el sur de Corrientes .

El SMN estima que los acumulados de lluvia estarán entre 60 y 80 milímetros , aunque advierte que esos registros podrían ser superados de manera puntual.

Por el momento, la recomendación es mantenerse atento a las actualizaciones oficiales, especialmente para quienes tengan previsto realizar actividades al aire libre o desplazarse durante el feriado.

El feriado del 17 de agosto estará marcado por condiciones meteorológicas adversas en parte del país. Además de las tormentas en el Litoral, rigen advertencias por nieve y fuertes vientos en la Cordillera. Mariano Fuchila

Tormentas fuertes: qué recomienda el SMN

Frente a la posibilidad de lluvias intensas y ráfagas, el organismo meteorológico difundió una serie de recomendaciones para reducir riesgos.

Entre las principales medidas se encuentran evitar salir durante los momentos de mayor intensidad de la tormenta, mantener despejados los desagües y sumideros y asegurar aquellos objetos que puedan ser desplazados por el viento.

También se aconseja cerrar puertas y ventanas y mantenerse alejado de ellas. En caso de que ingrese agua a una vivienda, el SMN recomienda desconectar los artefactos eléctricos y cortar el suministro.

Si la tormenta sorprende a una persona en la calle, la indicación es buscar refugio inmediatamente en una vivienda, edificio o vehículo cerrado.

También hay alerta por nieve y viento en la Cordillera

El mal tiempo no se limita al Litoral. El SMN también mantiene advertencias por nevadas y fuertes vientos en distintos sectores de la Cordillera argentina.

Las condiciones meteorológicas pueden complicar especialmente la circulación en zonas de montaña, por lo que se recomienda consultar previamente el estado de las rutas y las actualizaciones de los organismos oficiales antes de emprender un viaje.

El mapa de alertas puede modificarse durante el transcurso de la jornada a medida que avance el sistema meteorológico. Por eso, el SMN recomienda revisar las actualizaciones antes de realizar actividades al aire libre.