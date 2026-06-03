Luján: un prófugo con pedido de captura mató a dos personas a tiros dentro de una comisaría + Agregar ámbito en









El atacante fue identificado como Alex Ezequiel Romero y el violento episodio ocurrió en la seccional tercera de la localidad de Open Door a las 17:30.

El oficial Neri Malcon Churquina recibió impactos de bala en el cráneo y en la zona del abdomen, mientras que su compañero Agustín Guillermo Larravide fue herido en la mano derecha y respondió con su pistola reglamentaria.

Un violento tiroteo sacudió este martes a la comisaría 3.ª de Open Door, en el municipio de Luján, cuando Alex Ezequiel Romero irrumpió armado y abrió fuego de imprevisto alrededor de las 17:30. El agresor, que contaba con un pedido de captura activo por amenazas, sorprendió a los uniformados a balazos dentro de la seccional. En medio de la balacera, un segundo policía, Agustín Larravide, resultó herido, pero logró reaccionar a tiempo y abatió al delincuente en el lugar.

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La peor parte del ataque la sufrió el sargento Neri Malcon Churquin, de 33 años, quien recibió un impacto de bala en la cabeza. El suboficial fue trasladado de urgencia al Hospital Zonal General “Nuestra Señora de Luján”, donde los médicos confirmaron su fallecimiento horas más tarde debido a la gravedad de las heridas.

En la dependencia policial, peritos y funcionarios judiciales trabajaban en la recolección de pruebas y testimonios clave para reconstruir minuciosamente la secuencia del ataque. Los investigadores centrarán sus esfuerzos en determinar el origen del arma utilizada por Romero, así como en rastrear cada uno de sus movimientos previos al trágico episodio.

Quién era Neri Malcon Churquin, el policía que murió tras el tiroteo en la comisaría de Luján El fallecimiento del sargento Neri Malcon Churquina causó una profunda conmoción entre los vecinos de Open Door, donde era una figura muy querida. El joven oficial, oriundo del barrio Pueblo Nuevo, en el municipio de Luján, estaba casado y era padre de un niño de cinco años. Actualmente, residía junto a su familia en la localidad de Olivera, a unos 20 kilómetros del lugar del hecho.

El destino ya le había dado un trágico aviso a Churquina en 2022. Durante un procedimiento que terminó en una balacera mortal y con el fallecimiento de otro efectivo, él resultó gravemente herido. Gracias a la inmediata atención que recibió, logró recuperarse milagrosamente y siguió vistiendo el uniforme policial durante los últimos cuatro años.

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