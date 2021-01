Novavax anunció que su vacuna contra el coronavirus logró un 89% de efectividad

vacuna covid 2.jpg La vacuna de Novavax logró una buena efectividad contra las cepas en Reino Unido, mientras que preocupan los resultados obtenidos en Sudáfrica. Pexels.

Cabe destacar que el estudio se llevó a cabo mientras circulaba la nueva variante británica de coronavirus, la cual es más fácilmente transmisible, mientras que el análisis preliminar sugiere que la vacuna fue un 85,6% eficaz contra esta mutación, anunció la empresa estadounidense en un comunicado en el que no se dieron los datos precisos sobre esta última fase de pruebas.

Por otro lado, la empresa también anunció que la vacuno no logró el mismo nivel de eficacia contra la nueva cepa de Covid-19 encontrada en Sudáfrica, con el diario The New York Times asegurando que la misma tienen una efectividad menor al 50% en este tipo de casos. La preocupación es aún mayor debido a la poca cantidad de gente que participó en las pruebas en este país, donde solamente hubieron 4,400 voluntarios para inmunizarse con el fármaco.

El presidente de Novavax, Stanley Erick, habló sobre la situación con la vacuna, asegurando que los investigadores esperaban encontrarse con nuevas variantes que pudieran cambiar los resultados de sus estudios, mientras que también dijo: "Tuvimos la primer fase de pruebas contra un virus cambiante, siendo los primeros en realizar pruebas de eficiencia".