Venció el pago de monotributo: cómo pagar la deuda antes que termine el año

El cierre del año encuentra a muchos contribuyentes con obligaciones pendientes, en especial a quienes no utilizan el débito automático

ARCA puede demorar hasta 48 horas en reflejar el pago en el sistema de Cuentas Tributarias.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó los nuevos valores de las cuotas del monotributo y los topes de facturación vigentes durante diciembre, al tiempo que recordó las alternativas disponibles para regularizar pagos adeudados de 2025.

Si bien el sistema contempla distintos medios de pago, la falta de cancelación durante diez meses consecutivos deriva en la baja automática del régimen. En diciembre, el vencimiento opera el lunes 22 e incluye el impuesto integrado, que reemplaza IVA y Ganancias, además de los aportes jubilatorios y el componente de obra social.

Cómo se paga el monotributo vencido El pago de cuotas impagas se realiza a través del Volante Electrónico de Pago (VEP), que permite cancelar cada período adeudado de forma individual. Este mecanismo habilita distintas modalidades de pago electrónico y resulta indispensable para evitar sanciones o interrupciones en la condición de monotributista.

El procedimiento para regularizar la deuda es el siguiente:

Ingresá al portal de AFIP con tu CUIT y clave fiscal.

Seleccioná “Presentación de DDJJ y Pagos” o accedé a la Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos (CCMA).

Generá un VEP por cada mes adeudado.

Realizá el pago mediante transferencia electrónica, código QR, home banking, billeteras virtuales, tarjeta de crédito, débito automático o Net Cash (BBVA). Si el VEP no se abona dentro de ese plazo, pierde vigencia y debe emitirse nuevamente.

monotributo.png ARCA: escalas vigentes del monotributo El organismo recaudador actualizó las escalas del monotributo con los nuevos límites de facturación y el valor mensual correspondiente a cada categoría. La actualización alcanza a las once categorías del régimen simplificado y resulta clave para evaluar la situación fiscal antes del cierre del año. Valores por categoría: Categoría A: Ingreso bruto: $8.992.597,87 Total a pagar: $37.085,74 servicios y venta de bienes muebles Categoría B: Ingreso bruto: $13.175.201,52 Total a pagar: $42.216,41 servicios y venta de bienes muebles Categoría C: Ingreso bruto: $18.473.166,15 Total a pagar: $49.435,58 servicios y $48.320,22 venta de bienes muebles Categoría D: Ingreso bruto: $22.934.610,05 Total a pagar: $63.357,80 servicios y $61.824,18 venta de bienes muebles Categoría E: Ingreso bruto: $26.977.793,60 Total a pagar: $89.714,31 servicios y $81.070,26 venta de bienes muebles Categoría F: Ingreso bruto: $33.809.379,57 Total a pagar: $112.906,59 servicios y $97.291,54 venta de bienes muebles Categoría G: Ingreso bruto: $40.431.835,35 Total a pagar: $172.457,38 servicios y $118.920,05 venta de bienes muebles Categoría H: Ingreso bruto: $61.344.853,64 Total a pagar: $391.400,62 servicios y $238.038,48 venta de bienes muebles Categoría I: Ingreso bruto: $68.664.410,05 Total a pagar: $721.650,46 servicios y $355.672,64 venta de bienes muebles Categoría J: Ingreso bruto: $78.632.948,76 Total a pagar: $874.069,29 servicios y $434.895,92 venta de bienes muebles Categoría K: Ingreso bruto: $94.805.682,90 Total a pagar: $1.208.890,60 servicios y $525.732,01 venta de bienes muebles

