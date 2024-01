Vendía criptomonedas y fue asesinado en Lanús: así mataron al ciudadano ucraniano

Según pudo saber Noticias Argentinas, Sipatov vivía en Lanús junto con su mujer, también rusa, la cual va a dar a luz a un bebé de la pareja en pocos días.

El hombre era programador de computadores, vendía criptomonedas y además estaba terminando de construir su casa, donde fue ultimado por delincuentes.

Qué dice el informe policial sobre el asesinato del ciudadano ucraniano

El informe policial señala que en la madrugada del lunes el Juzgado de Garantías de turno, tras el relevamiento de las cámaras de seguridad, solicitó allanamientos con el objetivo de detener a los ladrones, a partir del dato de la venta de una moto.

Luego de la declaración de integrantes en uno de los domicilios del Barrio 10 de enero, se comprobó que uno de los delincuentes ofrecía una moto Honda Twister de color blanca, similar a la involucrada en el hecho, por una suma irrisoria tras ser visto con el mismo rodado en horas mas temprana por el barrio.

Un vecino contó como intentó reanimar junto a otro en forma infructuosa al hombre baleado. "Yo estaba en mi domicilio y escuché el sonido del disparo", indicó.

"Salí y me encontré con que el vecino ya estaba en el suelo, mientras que otro vecino le estaba haciendo RCP. Yo me acerco, y como hice el curso, lo reemplazo. Continúo haciendo las maniobras esperando que llegue la ambulancia, que tardó muchísimo. Cuando llega la médica lo revisa, el compañero baja con el desfibrilador pero se dieron cuenta que no podían hacer nada. Acordonaron el área y llegó la Policía", explicó a un medio televisivo.