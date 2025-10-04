Volver al Trabajo de ANSES: cuándo se cobra el programa en octubre 2025







Conocé de qué trata esta prestación y cuáles son las condiciones que se deben cumplir para obtenerla.

ANSES paga el haber mensual de Volver al Trabajo en un día específico del mes.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó la fecha de cobro para los beneficiarios del programa Volver al Trabajo, anteriormente conocido como Potenciar Trabajo. A través de este, ellos desarrollan competencias que los ayudarán a aumentar su nivel de empleabilidad.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Además de este programa, quienes antes estaban inscriptos en Potenciar Trabajo pueden acceder al programa de Acompañamiento Social. A diferencia de Volver al Trabajo, esta prestación esta dirigida a personas mayores de 50 años y tiene el objetivo de mejorar la calidad de vida y las condiciones laborales de sus titulares.

Qué es Volver al Trabajo anses gente personas

Con el programa Volver al Trabajo, los beneficiarios pueden participar en actividades de formación laboral, prácticas formativas en ambientes de trabajo y asistencia al desarrollo de emprendimientos productivos individuales o asociativos. De esta manera podrán mejorar sus habilidades para que puedan acceder a mejores oportunidades laborales.

Requisitos para acceder al ex Potenciar Trabajo Este programa está dirigido a aquellas personas que antes estaban registrados en el programa Potenciar Trabajo. Además, ellos deberán cumplir las siguientes condiciones para cobrar esta prestación:

Ser beneficiario de la Asignación Universal por Hijo (AUH) .

. Ser beneficiario de la Asignación Universal por Embarazo (AUE) .

. Recibir prestaciones económicas o materiales de naturaleza habitacional y/o de protección familiar otorgadas.

y/o de protección familiar otorgadas. Recibir prestaciones de carácter alimentario .

. Ser trabajadores independientes inscriptos en el Monotributo Social o Monotributo categoría A .

o . Ser trabajadores registrados bajo el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.

Ser trabajadores rurales que realicen trabajos temporales o estacionales.

que realicen trabajos temporales o estacionales. Ser trabajadores públicos o privados con una remuneración bruta mensual que no exceda el valor de 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) .

con una remuneración bruta mensual que no exceda el valor de . Registrar un empleo formal bajo relación de dependencia encuadrado en el Programa de Inserción Laboral. ANSES: monto de Volver al Trabajo potenciar-trabajo-portada.jpg Presidencia de la Nación Tanto los beneficiarios de Volver al Trabajo como los de Acompañamiento Social recibirán en octubre un monto total de $78.000. Para poder ingresar a este programa, deberán seguir estos pasos: Ingresar a la página portalempleo.gob.ar y presionar el botón “Registrarse”. Introducir el CUIL para verificar si ya estaba registrado en el programa anterior. En caso de que esto sea aprobado, continuar con los pasos siguientes para completar el nuevo registro. Una vez terminado este trámite, validar los datos personales. Cuándo deposita ANSES el pago del plan Volver al Trabajo en octubre 2025 Todos los titulares de Volver al Trabajo reciben sus pagos mensuales durante el quinto día hábil del mes, que en este caso sería el próximo martes 7 de octubre. Este se acredita directamente en las cuentas bancarias de los beneficiarios.

Temas ANSES