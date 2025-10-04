El dólar oficial cerró a $1.402,72 para la compra y a $1.454,86 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA) este viernes. En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete se ubicó $1.400 para la compra y $1.450 para la venta.
Dólar hoy: a cuánto cotiza este sábado 4 de octubre
Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.
Dólar blue hoy: a cuánto opera este sábado 4 de octubre
Las reservas brutas internacionales treparon u$s467 millones, hasta los u$s42.698 millones, nuevo máximo desde comienzos de agosto.
Mientras tanto, las tasas se replegaron. La TAMAR cedió al 42%, desde el 42,88%, y la BADLAR pasó del 40,6% al 40,38%.
A cuánto operó el dólar oficial hoy, sábado 4 de octubre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró sin cambios, a $1.424,50.
A cuánto se vendió el dólar blue hoy, sábado 4 de octubre
El dólar blue se vendió a $1.440 para la venta y la brecha con el oficial se ubica en el 1,1%.
Valor del MEP hoy, sábado 4 de octubre
El dólar MEP operó a $1.498,81 y la brecha con el dólar oficial quedó en el 5,2%.
Valor del dólar CCL hoy, sábado 4 de octubre
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.525,88 y la brecha con el dólar oficial se ubicó en el 7,1%.
Precio del dólar tarjeta hoy, sábado 4 de octubre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.885.
Cotización del dólar cripto hoy, sábado 4 de octubre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.505,18, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, sábado 4 de octubre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s121.977, según Binance.
