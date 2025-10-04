Buena noticia de ANSES: continúa un beneficio exclusivo para jubilados en octubre 2025

El programa consiste en ofrecer una serie de descuentos y reintegros a determinados grupos de beneficiarios.

La Administración Nacional de Seguridad Social ( ANSES ) confirmó la continuidad del plan de Beneficios ANSES para octubre de 2024. Se trata de un programa con descuentos exclusivos en supermercados para jubilados y pensionados, el objetivo es que este sector de la población pueda ver cubiertas sus necesidades y no pierda tanto poder adquisitivo.

En la misma línea, en octubre las jubilaciones y pensiones tendrán un aumento por movilidad en el marco de lo que establece el Decreto 274/2024. En él, se acuerdan incrementos mensuales que tomen como referencia el último índice de inflación que haya informado el Instituto Nacional de Estadísticas y censos (INDEC).

El programa Beneficios ANSES tiene como objetivo que los jubilados y pensionados puedan mantener su poder adquisitivo. Ofrecen descuentos de hasta el 20% en supermercados y comercios adheridos. Este descuento se acredita en el momento de la compra y no se acumula con otras promociones.

Disco, Jumbo y Vea con 10% en todos los productos y 20% en perfumería y limpieza sin tope.

con 10% en todos los productos y 20% en perfumería y limpieza sin tope. Coto y La Anónima , con 10% sin límite.

, con 10% sin límite. Josimar , con 15% en todas las compras.

, con 15% en todas las compras. Carrefour y Día, con 10% general, pero con topes de $35.000 y $2.000 por transacción, respectivamente.

Por otro lado, aquellos beneficiarios que cobren sus haberes en Banco Nación o Banco Galicia tendrán oportunidades especiales. Con el primero, tendrán un reintegro del 5% con un tope de $20.000 todos los meses, al pagar con QR.

En el segundo, los usuarios tendrán un 25% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés en compras con tarjetas de crédito. El tope mensual es también de $20.000 en supermercados y de $12.000 en farmacias y ópticas.

Cómo acceder a los descuentos de ANSES en supermercados para jubilados

Para poder acceder a estos beneficios solo tenés que usar la tarjeta de débito en la que cobrás tu jubilación o pensión a la hora de pagar y los descuentos se aplicarán automáticamente. Así que no es necesario hacer ningún trámite extra para poder gozar de estos descuentos y reintegros, solo verifica que el comercio en el que vayas a comprar esté adherido.

El objetivo de este programa es que jubilados y pensionados puedan comprar más cosas y cubran su canasta básica, sin importar la suba de precios de todos los meses.

Monto de las jubilaciones en octubre 2025

Las jubilaciones y pensiones recibirán un 1,9% de aumento en octubre en línea con el índice inflacionario de agosto que reportó el INDEC. Según lo que establece la formula de movilidad vigente, todos los meses estas prestaciones recibirán ajustes que tomen como referencia ese dato con el objetivo de que uno de los sectores más vulnerables de la población no pierda poder adquisitivo frente a la creciente suba de precios.

Jubilación mínima: $326.266,36 + bono de $70.000 = $396.266,36

Jubilación máxima: $2.195.463,70

Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $261.013,09 + bono de $70.000 = $331.013,09

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $228.386,45 + bono de $70.000 = $298.386,45

Cuándo cobro la jubilación de ANSES en octubre

El calendario de pagos de ANSES para octubre iniciará el miércoles 8. Como es habitual, los pagos se realizarán según la terminación del DNI y el la prioridad y urgencia de cada grupo.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: 8 de octubre

DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre

DNI terminados en 3: 13 de octubre

DNI terminados en 4: 14 de octubre

DNI terminados en 5: 15 de octubre

DNI terminados en 6: 16 de octubre

DNI terminados en 7: 17 de octubre

DNI terminados en 8: 20 de octubre

DNI terminados en 9: 21 de octubre

Haberes superiores al mínimo: