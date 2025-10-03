Becas Progresar de ANSES: el detalle que no tenés que pasar por alto cuando cobres en octubre 2025

El organismo previsional informó los montos y condiciones del programa educativo para el décimo mes del año.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los montos de las Becas Progresar para octubre de 2025 . A diferencia de otras prestaciones del organismo, este programa no recibirá el aumento del 1,9% aplicado a jubilaciones y asignaciones. Los beneficiarios mantendrán los mismos importes que en meses anteriores.

El programa Becas Progresar promueve la continuidad educativa entre jóvenes en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Los pagos escalonados buscan garantizar la regularidad académica y el cumplimiento de los requisitos del plan de estudios.

El programa está dirigido a jóvenes argentinos, naturalizados o extranjeros con residencia legal de al menos dos años en el país. Los requisitos varían según el nivel educativo:

Los aspirantes al nivel obligatorio deben tener entre 16 y 24 años. El ingreso familiar no debe superar tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles . Los estudiantes deben ser regulares, contar con el esquema de vacunación completo y participar en actividades complementarias del programa.

Para el nivel superior, los estudiantes ingresantes deben tener entre 17 y 24 años, mientras que los avanzados pueden llegar hasta los 30 años. Los estudiantes de enfermería no tienen límite de edad. Los beneficiarios deben ser egresados del nivel medio, no adeudar materias al momento de la inscripción y cursar en instituciones educativas reconocidas.

El programa Progresar Trabajo incluye a argentinos nativos o naturalizados, o extranjeros con residencia legal de dos años en el país. La edad oscila entre 18 y 24 años, aunque se extiende hasta los 40 años para personas sin trabajo formal registrado.

¿Aumentan las Becas Progresar en octubre 2025?

El monto base de las Becas Progresar se mantiene en $35.000. Sin embargo, los estudiantes reciben inicialmente solo el 80% del total. Para octubre de 2025, los montos se distribuyen de la siguiente manera:

Los beneficiarios de nivel obligatorio y trabajo recibirán $28.000, que representan el 80% del monto total.

Los estudiantes de nivel superior recibirán $28.000 durante el primer año y $35.000 a partir del segundo año.

Los estudiantes que cumplieron con todos los requisitos académicos durante 2024 recibirán el 20% retenido. Quienes se inscribieron en marzo obtendrán un monto adicional completo de $66.000, mientras que los que se registraron en septiembre recibirán $42.000 adicionales.