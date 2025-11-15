SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

15 de noviembre 2025 - 20:15

Voraz incendio afectó un complejo comercial en Villa Celina

Un incendio de gran intensidad arrasó este sábado con parte de un centro comercial de Villa Celina, donde varios depósitos ardieron sin control.

Las imágenes transmitidas por televisión mostraron a los bomberos trabajando con dificultades debido a la baja presión de agua

El Ministerio de Salud bonaerense informó que no hubo heridos. El complejo permanecía cerrado, por lo que dentro no había comerciantes ni clientes al momento del inicio del fuego.

De acuerdo con fuentes vinculadas al operativo, las llamas comenzaron en dos depósitos ubicados en la planta baja y el subsuelo por motivos que aún están bajo investigación. Vecinos señalaron que la primera dotación de bomberos demoró cerca de media hora en llegar, lo que favoreció que el incendio se extendiera hasta el primer piso.

Las imágenes transmitidas por televisión mostraron a los bomberos trabajando con dificultades debido a la baja presión de agua. El objetivo inicial fue asegurar el frente del edificio antes de avanzar hacia los focos internos. Al menos cuatro locales quedaron destruidos y un vehículo estacionado en la vereda también fue alcanzado por las llamas.

En el operativo intervienen los Bomberos de Villa Celina, apoyados por personal de San Justo. Las calles cercanas permanecen cerradas y el tránsito está interrumpido.

Un comerciante relató que los depósitos almacenaban materiales altamente inflamables, como algodón y nylon. “No había dotaciones disponibles y cuando llegó una sola unidad tampoco había agua. Además, hay riesgo de derrumbe”, explicó. Otra vecina detalló que la mayoría de los locales están dedicados a la venta de textiles, lo que podría haber acelerado la propagación del fuego. Las autoridades trabajan para controlar completamente la situación y establecer el origen del siniestro.

