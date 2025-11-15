Voraz incendio afectó un complejo comercial en Villa Celina







Un incendio de gran intensidad arrasó este sábado con parte de un centro comercial de Villa Celina, donde varios depósitos ardieron sin control.

Un incendio de gran magnitud afectó este sábado a un centro comercial de Villa Celina, en el partido de La Matanza, ubicado a metros de la autopista Ricchieri. El edificio -que tiempo atrás funcionó como estación de servicio- quedó envuelto en llamas que generaron una densa nube de humo visible desde distintos puntos del conurbano. El episodio ocurre pocas horas después de la explosión registrada en el polo industrial de Ezeiza.

El Ministerio de Salud bonaerense informó que no hubo heridos. El complejo permanecía cerrado, por lo que dentro no había comerciantes ni clientes al momento del inicio del fuego.

YjY-2wMmXP_4FvdB De acuerdo con fuentes vinculadas al operativo, las llamas comenzaron en dos depósitos ubicados en la planta baja y el subsuelo por motivos que aún están bajo investigación. Vecinos señalaron que la primera dotación de bomberos demoró cerca de media hora en llegar, lo que favoreció que el incendio se extendiera hasta el primer piso.

Las imágenes transmitidas por televisión mostraron a los bomberos trabajando con dificultades debido a la baja presión de agua. El objetivo inicial fue asegurar el frente del edificio antes de avanzar hacia los focos internos. Al menos cuatro locales quedaron destruidos y un vehículo estacionado en la vereda también fue alcanzado por las llamas.

En el operativo intervienen los Bomberos de Villa Celina, apoyados por personal de San Justo. Las calles cercanas permanecen cerradas y el tránsito está interrumpido.

mPXjCIOTC5r02Ix7 Un comerciante relató que los depósitos almacenaban materiales altamente inflamables, como algodón y nylon. “No había dotaciones disponibles y cuando llegó una sola unidad tampoco había agua. Además, hay riesgo de derrumbe”, explicó. Otra vecina detalló que la mayoría de los locales están dedicados a la venta de textiles, lo que podría haber acelerado la propagación del fuego. Las autoridades trabajan para controlar completamente la situación y establecer el origen del siniestro.

Temas Incendio