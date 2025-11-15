En medio de una interna en Independiente, detuvieron a más de 100 barras, incluido a Pablo "Bebote" Álvarez







Sucedió en las inmediaciones del Estadio Libertadores de América, antes del partido contra Rosario Central. Álvarez había amenazado a la otra facción de la barra.

Detuvieron a "Bebote" Álvarez y a otros 100 barras de Independiente. NA

En la previa de una nueva fecha de Liga Profesional de Fútbol, un importante despliegue policial terminó con la detención de más de 100 barras del Club Atlético Independiente de Avellaneda, entre ellos uno de los líderes de una de las facciones de la barra, Pablo "Bebote" Álvarez.

El operativo coordinado entre la Policía Bonaerense y la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) detectó que se estaban actualizando unos 150 carnets de socios en la sede social de la institución, sobre la Avenida Mitre 470, en la ciudad de Avellaneda. En ese marco, el organismo habría intimado a Independiente para conocer los involucrados en esas actualizaciones, pero la institución les denegó esa información.

Ante ello, se desplazaron los efectivos al Estadio Libertadores de América y concretaron la detención de más de 100 barras de la facción "Los Diablos Rojos", dirigidos por Álvarez. El hecho ocurrió en la previa de la última fecha de la Primera División, en la que Independiente enfrentará a Rosario Central y luego de que "Bebote2 amenazara por redes sociales al líder de la otra facción, Mario Nadalich, a través de redes sociales: "Esto lo arreglamos solos entre vos y yo".

La confrontacíon de "Bebote" Álvarez a la barra de Independiente Se conocía que Pablo "Bebote" Álvarez había bajado el perfil desde que, luego de su paso por prisión, Juan Ignacio Leczniki y Mario Nadalich armaran la facción "Los Dueños de Avellaneda" y se adueñaran de la barra de Independiente.

Bebote Álvarez Sin embargo, Álvarez reapareció tras los incidentes que se vivieron en el Estadio Libertadores de América en el partido de la Copa Sudamericana frente a Universidad de Chile. Luego de ese encuentro, la barra de Independiente sufrió el derecho de admisión y perdió el apoyo de la dirigencia oficial.

En ese marco, Álvarez se enfrentó con otro de los miembros de la barra, Mauro Romero Avendaño -uno de los que sufrió el derecho de admisión, en plena calle. Avendaño estaba con su familia y Álvarez lo confrontó con otros dos miembros de su facción. La pelea desencadenó la amenaza de Álvarez a "Los Dueños de Avellaneda" por redes sociales, en donde mostró videos de robo a las banderas de la facción oficiales.