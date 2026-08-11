El mes de agosto esconde una semana única para los vecinos de una localidad del noroeste bonaerense. Hay un pueblo que gozará de un feriado especial justo después de una celebración nacional, lo que permitirá que parte de la actividad habitual quede reducida a solamente tres días laborales.
Feriados 2026: la localidad de Buenos Aires que tendrá una semana laboral de solo 3 días
En el octavo mes del año, a una localidad se le juntarán dos fechas importantes que modificarán la actividad habitual de sus habitantes.
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La situación va a tener lugar en un rincón de Carlos Tejedor, donde el martes 18 se va a conmemorar el aniversario fundacional de la comunidad, pegado al fin de semana largo que va a tener todo el país por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
A qué se debe el feriado del 18 de agosto de 2026
Tres Algarrobos celebra cada 18 de agosto un nuevo aniversario de su fundación. La localidad se encuentra dentro del partido de Carlos Tejedor, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, y todavía mantiene una fuerte identidad rural. La fecha llega justo después del lunes 17 de agosto, por lo que quienes estén alcanzados van a arrancar con su rutina recién el miércoles, lo que dejará una semana laboral de solamente tres días.
Los festejos por el aniversario suelen extenderse durante agosto con ferias, desfiles, encuentros comunitarios y espectáculos protagonizados por artistas de la zona. Tres Algarrobos se llama de esa manera como referencia a tres ejemplares de ese árbol que marcaban el límite con el partido de General Villegas. La población también fue conocida históricamente como Estación Cuenca.
Es importante recalcar que esta disposición no alcanza a toda la provincia de Buenos Aires. El 18 de agosto corresponde específicamente a Tres Algarrobos, lo que significa que el resto de los distritos va a seguir con su cronograma habitual después de la fecha nacional.
Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
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