Feriados 2026: la localidad de Buenos Aires que tendrá una semana laboral de solo 3 días + Agregar ámbito en









En el octavo mes del año, a una localidad se le juntarán dos fechas importantes que modificarán la actividad habitual de sus habitantes.

En agosto, una localidad bonaerense gozará de un fin de semana de 4 días. Freepik

El mes de agosto esconde una semana única para los vecinos de una localidad del noroeste bonaerense. Hay un pueblo que gozará de un feriado especial justo después de una celebración nacional, lo que permitirá que parte de la actividad habitual quede reducida a solamente tres días laborales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La situación va a tener lugar en un rincón de Carlos Tejedor, donde el martes 18 se va a conmemorar el aniversario fundacional de la comunidad, pegado al fin de semana largo que va a tener todo el país por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Esta fecha especial se combina con el feriado del 17 de agosto para que algunos afortunados tengan 4 días libres. Freepik A qué se debe el feriado del 18 de agosto de 2026 Tres Algarrobos celebra cada 18 de agosto un nuevo aniversario de su fundación. La localidad se encuentra dentro del partido de Carlos Tejedor, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, y todavía mantiene una fuerte identidad rural. La fecha llega justo después del lunes 17 de agosto, por lo que quienes estén alcanzados van a arrancar con su rutina recién el miércoles, lo que dejará una semana laboral de solamente tres días.

Los festejos por el aniversario suelen extenderse durante agosto con ferias, desfiles, encuentros comunitarios y espectáculos protagonizados por artistas de la zona. Tres Algarrobos se llama de esa manera como referencia a tres ejemplares de ese árbol que marcaban el límite con el partido de General Villegas. La población también fue conocida históricamente como Estación Cuenca.

Es importante recalcar que esta disposición no alcanza a toda la provincia de Buenos Aires. El 18 de agosto corresponde específicamente a Tres Algarrobos, lo que significa que el resto de los distritos va a seguir con su cronograma habitual después de la fecha nacional.

La jornada es perfecta para descansar o juntarse con la familia. Magnific Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Temas Feriados