VTV en agosto 2026: Aumentos, precios en CABA y Provincia, y quiénes no pagan + Agregar ámbito en









Conocé cuánto cuesta el trámite en CABA y la Provincia de Buenos Aires, los valores según el tipo de vehículo y quiénes pueden acceder a la exención del pago.

La VTV mantiene tarifas diferenciadas según el tipo de vehículo y la jurisdicción donde esté radicado.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un requisito obligatorio para circular con el vehículo en regla y certificar que cumple con las condiciones mínimas de seguridad. Antes de sacar turno, es importante conocer los costos vigentes, que varían según la jurisdicción y la categoría del rodado.

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Además de las nuevas tarifas, tanto la Ciudad como la Provincia de Buenos Aires mantienen beneficios para determinados grupos, que pueden acceder al trámite de forma gratuita o con descuentos especiales.

Cuánto cuesta la VTV en agosto 2026: Precios en CABA y PBA Las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires actualizaron los valores de la Verificación Técnica Vehicular para agosto de 2026.

En CABA, la VTV cuesta:

Vehículos particulares: $96.968 .

. Ciclomotores y motocicletas: $36.459. En la Provincia de Buenos Aires, los valores dependen del tipo de vehículo y su peso o cilindrada.

Tarifas de la VTV según el tipo de vehículo En territorio bonaerense, las tarifas vigentes son las siguientes: Motocicletas Hasta 200 cc: $38.823,06 .

. De 200 cc a 600 cc: $58.234,59 .

. Más de 600 cc: $77.646,12. Automóviles y camionetas Hasta 2.500 kg: $97.057,65 .

. Más de 2.500 kg: $174.703,77. Acoplados, remolques y semirremolques Hasta 2.500 kg: $58.234,59 .

. Más de 2.500 kg: $87.351,89. Quiénes están exentos de pagar la VTV en 2026 La normativa vigente contempla distintos beneficios según la jurisdicción. En CABA, no abonan la VTV: Jubilados, pensionados y mayores de 65 años que perciban hasta un haber mínimo y cuyo vehículo esté exento del pago de patente.

Vehículos destinados al traslado de personas con discapacidad. En la Provincia de Buenos Aires, acceden a la gratuidad: Personas con discapacidad con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Jubilados y pensionados que cobren hasta dos haberes mínimos.

Bomberos voluntarios.

Vehículos pertenecientes a municipios destinados a servicios públicos. Además, la Provincia otorga un 50% de descuento a: Taxis y remises.

Transportes escolares.

Vehículos con más de 20 años de antigüedad.

Titulares que tengan la VTV al día y posean un único vehículo. Antes de solicitar el turno para realizar la VTV, conviene verificar la tarifa correspondiente según el tipo de vehículo y la jurisdicción donde esté radicado. También es recomendable revisar si se cumplen los requisitos para acceder a una exención o descuento, ya que esto puede reducir significativamente el costo del trámite.