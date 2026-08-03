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3 de agosto 2026 - 08:00

VTV en agosto 2026: Aumentos, precios en CABA y Provincia, y quiénes no pagan

Conocé cuánto cuesta el trámite en CABA y la Provincia de Buenos Aires, los valores según el tipo de vehículo y quiénes pueden acceder a la exención del pago.

La VTV mantiene tarifas diferenciadas según el tipo de vehículo y la jurisdicción donde esté radicado.

La VTV mantiene tarifas diferenciadas según el tipo de vehículo y la jurisdicción donde esté radicado.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un requisito obligatorio para circular con el vehículo en regla y certificar que cumple con las condiciones mínimas de seguridad. Antes de sacar turno, es importante conocer los costos vigentes, que varían según la jurisdicción y la categoría del rodado.

Además de las nuevas tarifas, tanto la Ciudad como la Provincia de Buenos Aires mantienen beneficios para determinados grupos, que pueden acceder al trámite de forma gratuita o con descuentos especiales.

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Cuánto cuesta la VTV en agosto 2026: Precios en CABA y PBA

Las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires actualizaron los valores de la Verificación Técnica Vehicular para agosto de 2026.

En CABA, la VTV cuesta:

  • Vehículos particulares: $96.968.
  • Ciclomotores y motocicletas: $36.459.

En la Provincia de Buenos Aires, los valores dependen del tipo de vehículo y su peso o cilindrada.

Tarifas de la VTV según el tipo de vehículo

En territorio bonaerense, las tarifas vigentes son las siguientes:

Motocicletas

  • Hasta 200 cc: $38.823,06.
  • De 200 cc a 600 cc: $58.234,59.
  • Más de 600 cc: $77.646,12.

Automóviles y camionetas

  • Hasta 2.500 kg: $97.057,65.
  • Más de 2.500 kg: $174.703,77.

Acoplados, remolques y semirremolques

  • Hasta 2.500 kg: $58.234,59.
  • Más de 2.500 kg: $87.351,89.

Quiénes están exentos de pagar la VTV en 2026

La normativa vigente contempla distintos beneficios según la jurisdicción.

En CABA, no abonan la VTV:

  • Jubilados, pensionados y mayores de 65 años que perciban hasta un haber mínimo y cuyo vehículo esté exento del pago de patente.
  • Vehículos destinados al traslado de personas con discapacidad.

En la Provincia de Buenos Aires, acceden a la gratuidad:

  • Personas con discapacidad con Certificado Único de Discapacidad (CUD).
  • Jubilados y pensionados que cobren hasta dos haberes mínimos.
  • Bomberos voluntarios.
  • Vehículos pertenecientes a municipios destinados a servicios públicos.

Además, la Provincia otorga un 50% de descuento a:

  • Taxis y remises.
  • Transportes escolares.
  • Vehículos con más de 20 años de antigüedad.
  • Titulares que tengan la VTV al día y posean un único vehículo.

Antes de solicitar el turno para realizar la VTV, conviene verificar la tarifa correspondiente según el tipo de vehículo y la jurisdicción donde esté radicado. También es recomendable revisar si se cumplen los requisitos para acceder a una exención o descuento, ya que esto puede reducir significativamente el costo del trámite.

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