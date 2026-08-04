Multas de tránsito: las diferencias de precio entre CABA y la Provincia

Las mismas infracciones pueden tener valores muy distintos según dónde se cometan. Cómo se calculan las multas en cada jurisdicción.

El valor de una misma infracción puede variar significativamente entre CABA y la provincia de Buenos Aires.

Las multas de tránsito no tienen el mismo valor en todo el país. En la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y en la provincia de Buenos Aires (PBA), las sanciones económicas se calculan con sistemas diferentes, por lo que una misma infracción puede costar mucho más en una jurisdicción que en otra.

La diferencia se explica por el valor de la Unidad Fija (UF), que sirve como referencia para establecer el monto de las multas. Mientras CABA actualiza ese valor en función del precio de medio litro de nafta premium del ACA, la Provincia toma como referencia el litro de nafta premium de la sede La Plata del ACA y realiza actualizaciones periódicas.

Aunque ambas jurisdicciones utilizan el sistema de Unidades Fijas (UF), el valor económico de cada unidad es diferente. En la provincia de Buenos Aires, la UF vigente para julio y agosto de 2026 es de $2.271 , mientras que en CABA la Unidad Fija tiene un valor de $949,99 .

Como cada infracción contempla una determinada cantidad de UF, el monto final cambia según el distrito donde se labre el acta.

Entre las multas más frecuentes aparecen las vinculadas al uso del celular al volante, circular sin licencia, cruzar un semáforo en rojo o exceder los límites de velocidad.

En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, una infracción grave como cruzar un semáforo en rojo puede oscilar entre $227.100 y más de $1.135.500, mientras que otras faltas, como conducir sin seguro o estacionar de manera indebida, también superan ampliamente los $100.000.

¿Cómo consultar si tenés multas pendientes?

Los conductores pueden verificar si registran infracciones de manera online a través de los portales oficiales de cada jurisdicción.

En la provincia de Buenos Aires, la consulta se realiza ingresando la patente o el DNI en el sistema de infracciones provincial, mientras que en CABA también existe un portal oficial para revisar multas, conocer el estado de cada acta y, cuando corresponda, acceder al pago voluntario.

¿Qué tener en cuenta antes de salir a la ruta?

Más allá del costo económico, las multas buscan sancionar conductas que ponen en riesgo la seguridad vial. Circular con la documentación vigente, respetar los límites de velocidad, utilizar el cinturón de seguridad y evitar el uso del celular al conducir son algunas de las medidas que ayudan a prevenir accidentes y también a evitar sanciones.