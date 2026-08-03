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La dirigencia determinó que ni el cuerpo técnico de Eduardo Coudet ni los futbolistas realizaran declaraciones oficiales tras el partido ante Rosario Central en el Monumental.

Las tres multas económicas que deberá pagar River tras la derrota ante Rosario Central

River sumó su quinta derrota consecutiva en torneos de AFA, y tendrá que hacerse cargo de varias multas económicas debido a la decisión que optó el club en la previa del encuentro al prohibir el contacto de sus protagonistas (cuerpo técnico y jugadores) con los medios de comunicación de manera total.

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La restricción impuesta por la dirigencia de Di Carlo abarcó desde los diálogos pautados en la antes del partido hasta los testimonios posteriores sobre el campo de juego, las zonas mixtas y la tradicional conferencia de prensa del director técnico.

Esta determinación de aislar al plantel en un momento de marcado descontento de la parcialidad millonaria derivará de forma directa en la aplicación de tres penalidades financieras consecutivas por parte de los organismos que regulan la Liga Profesional de Fútbol.

Las multas que recibirá River por no hablar con la prensa: Primera multa: La inasistencia de Eduardo Coudet a la sala de conferencias del Estadio Monumental, conlleva una sanción equivalente al costo bruto de 250 localidades generales de acceso al sector popular.

de acceso al sector popular. Segunda multa: La no designación de un futbolista para atender las transmisiones oficiales en la previa del partido le costará un valor equivalente 100 entradas generales .

. Tercera multa: La falta de declaraciones de los jugadores tanto en el campo de juego como en la zona mixta una vez terminado el partido con los medios presentes tendrá un valor de 200 boletos generales. Esta es la segunda vez durante el actual torneo que River incumple una norma establecida por AFA. En el debut con derrota ante Barracas Central, el cuerpo técnico con Ariel Broggi a la cabeza, Coudet tenía que cumplir una fecha de suspensión tras la final con Belgrano, se retiró del recinto sin emitir comentarios en conferencia de prensa y zona mixta.