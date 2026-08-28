Anuncian medidas de fuerza para la próxima semana y podrían afectarse vuelos + Agregar ámbito en









Trabajadores de ATE-ANAC realizarán asambleas y protestas en Aeroparque y Ezeiza el jueves 3 y viernes 4 de septiembre. Reclaman la reapertura de paritarias, mejoras salariales y mayor financiamiento para áreas operativas

ATE/ANAC anuncia medidas de fuerza para la semana próxima.

Los trabajadores nucleados en ATE-ANAC realizarán medidas de fuerza el jueves 3 y viernes 4 de septiembre en reclamo por la apertura de paritarias y mejoras salariales. La protesta incluirá asambleas y manifestaciones en dos turnos, por lo que podría generar afectaciones en los servicios aéreos de Aeroparque y Ezeiza.

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Según informó el gremio, las medidas se desarrollarán de 9 a 12 y de 18 a 21 durante ambas jornadas. La organización sindical anticipó que la modalidad de protesta podría generar demoras o complicaciones en la operación habitual de los aeropuertos.

El reclamo de los trabajadores está centrado en distintos puntos salariales y laborales. Entre ellos, exigen que se incorporen a sus haberes los aumentos acordados correspondientes a ítems extra paritarios y reclaman la apertura de la paritaria sectorial.

Vuelos podrían verse afectados. Mariano Fuchila Además, ATE-ANAC reclama financiamiento para las tareas operativas del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI) y para las áreas de Fiscalización en los aeropuertos.

La medida se realizará en dos franjas horarias y podría generar demoras en las operaciones aéreas Desde el gremio señalaron que la decisión de avanzar con las medidas de fuerza se tomó ante la falta de respuestas concretas a los reclamos planteados en las distintas instancias de diálogo con las autoridades.

"Frente a la falta de avances efectivos y ante la ausencia de una propuesta que dé respuesta a las demandas planteadas, nuestra entidad sindical se ve en la necesidad de profundizar las medidas de acción gremial", afirmó Marcelo Belelli, coordinador nacional de ATE/ANAC. El dirigente sostuvo además que el conflicto se mantiene abierto debido a la falta de una propuesta que permita avanzar en una solución para los trabajadores del sector. Las medidas fueron anunciadas con anticipación, según explicó el gremio, con el objetivo de que las empresas y los distintos actores vinculados a la actividad aérea puedan tomar las previsiones necesarias para reducir el impacto sobre las operaciones. La protesta tendrá lugar en Aeroparque y Ezeiza, dos de las principales terminales aéreas del país. Por el momento, ATE-ANAC no planteó una paralización total de los servicios, sino la realización de asambleas y manifestaciones durante franjas horarias determinadas.

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