Vuelve la excursión de Luna Llena al Glaciar Perito Moreno: lanzan una prueba piloto

La medida fue oficializada por la Intendencia del Parque Nacional Los Glaciares, el cual informó las condiciones para la entrega de permisos especiales a prestadores turísticos que deseen operar la excursión.

El Parque Nacional Los Glaciares volverá a habilitar la visita nocturna al Glaciar Perito Moreno durante las noches de Luna Llena. Sin embargo, la experiencia regresará bajo un estricto marco de control.

La medida fue oficializada por la Intendencia del parque, el cual informó las condiciones para la entrega de permisos especiales a prestadores turísticos que deseen operar la excursión. La reedición de esta propuesta responde a un pedido de operadores turísticos nucleados en la AAAVyT El Calafate.

La posibilidad de contemplar la Luna Llena en el Glaciar Perito Moreno se dio hasta comienzos de los años 2000, cuando Parques Nacionales decidió suspenderla por dificultades para ejercer control y garantizar la seguridad dentro del área protegida. Su retorno se enmarca en una política de diversificación de experiencias.

Excursiones al Perito Moreno: una prueba piloto Los directivos del parque aclararon que se trata de una prueba piloto, orientada a evaluar las condiciones de seguridad, control y preservación del entorno natural.

De esta manera, no se trata de una actividad abierta al público en general: solo podrán participar quienes contraten la excursión por medio de operadores habilitados, que deberán contar con vehículos de hasta 24 asientos y equipo de comunicaciones.

Los visitantes, por su parte, deberán llevar linternas, tener su entrada abonada con anticipación y estarán siempre acompañados por guías y personal de guarda parques. En esta oportunidad, los sanitarios permanecerán habilitados durante el horario nocturno. Además, el regreso de esta excursión coincidirá con la Superluna del Castor, que tendrá lugar el 5 de noviembre de 2025. Por ese motivo, se habilitará la posibilidad de realizar visitas nocturnas al área de pasarelas del 3 al 7 de noviembre, entre las 20:00 y las 24:00 horas, debiendo los visitantes retirarse antes de las 23:30 de las pasarelas. En los próximos días, las agencias de turismo de El Calafate difundirán los detalles de itinerarios, tarifas y mecanismos de reserva para esta nueva experiencia.