Es oficial: el Gobierno decretó feriado para el 22 de octubre y será un descanso necesario







El 22 de octubre se suma al calendario de feriados en algunas zonas de Buenos Aires y brinda una pausa estratégica en plena semana laboral.

Un nuevo feriado se suma en octubre y ofrece una jornada de descanso en distintas localidades bonaerenses con motivo de celebraciones fundacionales. Pixabay

En Argentina, el calendario sigue creciendo con nuevas fechas especiales que alteran agendas laborales y motivan escapadas. En medio de esta dinámica, los feriados se consolidan como momentos claves de desconexión. Octubre trae una novedad que, al ubicarse entre semana, promete ser una pausa ideal para quienes buscan un respiro sin esperar al fin de semana.

La decisión impacta especialmente a quienes viven en la provincia de Buenos Aires, donde se concentran varias localidades con celebraciones fundacionales durante este mes. Para algunos municipios, el 22 de octubre se transformará en un día clave para festejos locales y respiro colectivo.

FERIADOS EN VERANO JPG.jpeg Nuevos feriados locales modifican la rutina de miles: el 22 de octubre será día de descanso en varios municipios de la provincia de Buenos Aires. Freepik A qué se debe el feriado del 22 de octubre de 2025 El 22 de octubre fue declarado feriado por conmemorarse el aniversario fundacional del partido de Chivilcoy, una de las localidades más emblemáticas del interior bonaerense. La medida, impulsada por el municipio y aprobada a nivel provincial, permitirá actividades oficiales y festejos populares.

Este tipo de feriados locales se utilizan para honrar hitos históricos que marcan la identidad de una región. Aunque no rige para todo el país, sí modifica la rutina de miles de personas que trabajan o estudian en esa zona, y suele atraer visitantes interesados en las celebraciones.

Durante esa jornada, se suspenden actividades en instituciones públicas, escuelas y bancos. Además, el comercio puede operar de forma optativa, según las disposiciones de cada localidad. El objetivo central es promover el sentido de pertenencia y dar valor a la historia local.

Feriados 2025: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2025 Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Jueves 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2025 Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)

