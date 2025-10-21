PAMI entrega pañales gratis a domicilio: ¿Cómo puedo reclamar si no me llegaron a casa en octubre?







Los afiliados podrán recibir hasta 90 insumos mensuales directamente en sus hogares, sin hacer largas filas o trasladarse a las farmacias adheridas.

PAMI busca mejorar la comodidad, seguridad y acceso a esta prestación esencial para muchos adultos mayores.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) es la obra social pública de los adultos mayores en Argentina. Con más de 5 millones de afiliados, su objetivo es garantizar la cobertura médica, y prestaciones esenciales para mejorar su calidad de vida.

Entre las más valoradas, se encuentra la entrega de pañales higiénicos y descartables, un esencial para quienes lo necesitan de manera permanente. Desde hace unos meses, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) implementó un nuevo sistema de distribución domiciliaria que permite recibir los insumos Higiénicos Absorbentes Descartables (H.A.D.) directamente en la puerta del hogar.

El servicio es en un alivio para muchos, pero como cualquier sistema de logística, puede presentar inconvenientes: retrasos, demoras en la autorización, paquetes con productos defectuosos o incluso que no lleguen al hogar. En caso de que esto suceda, los titulares pueden iniciar un reclamo. ¡Conocé cómo hacerlo!

Pañales de PAMI.jpg ¿Cómo solicitar los pañales de PAMI? PAMI proveerá mensualmente hasta 90 higiénicos absorbentes a los afiliados cuya patología lo indique. Estos productos fueron sometidos a pruebas técnicas por profesionales médicos y farmacéuticos para lograr que los nuevos pañales sean anatómicos, elastizados, de mayor absorción y más confortables.

Todos los afiliados que, actualmente, reciben pañales serán automáticamente incorporados al nuevo esquema. Así, ya no es necesario actualizar datos ni realizar gestiones adicionales para recibirlos. Sin embargo, quienes aún no cuentan con este beneficio, deben iniciar la solicitud través de su médico de cabecera habilitado en el sistema OME (Orden Médica Electrónica).

Ya que, cada seis meses, o ante cualquier cambio en el módulo o la cantidad requerida, el profesional debe emitir una receta que contenga: Diagnóstico del paciente.

Módulo de Higiénicos Absorbentes Descartables (H.A.D.).

Cantidad mensual de pañales necesarios.

Domicilio y datos de contacto del afiliado. estafas pami.jpg Una vez aprobada la solicitud, PAMI se encarga de coordinar la entrega directamente al domicilio del beneficiario, el cual estará a cargo de Urbano Express Argentina S.A. Recordá que los repartidores están debidamente identificados, asegurando que los paquetes lleguen de forma confiable y puntual. Paso a paso: ¿cómo reclamar si no me llegaron los pañales de PAMI? Si los pañales no llegan al domicilio o se presentan problemas durante la entrega, el afiliado puede iniciar un reclamo siguiendo estos pasos: Verificá notificaciones: revisá los mensajes de confirmación que envía el proveedor asignado. Ahí se indica cuándo el paquete está en tránsito y la fecha estimada de llegada. Ingresá al sitio web de PAMI: la plataforma oficial permite cargar un reclamo de manera sencilla, señalando el motivo del inconveniente. Entre los motivos más frecuentes se encuentran: rechazo de la entrega, productos defectuosos, demoras en el envío, retrasos en la autorización, intentos de cobro indebido o problemas con la atención en agencias físicas. Llamá a PAMI Escucha y Responde (138): si el problema persiste o requiere resolución inmediata, podés comunicarte telefónicamente, las 24 horas, para recibir asistencia directa y seguimiento de su caso. Acercate a la oficina de PAMI más cercana: en situaciones donde el reclamo no se resuelva online o por teléfono, es recomendable presentarse en la agencia más próxima. Allí podrán registrar formalmente el reclamo y coordinar la entrega de reemplazo. Recepción de reemplazo: una vez procesado el reclamo, los nuevos pañales suelen llegar en un plazo máximo de 7 días hábiles al domicilio, garantizando que el afiliado no quede sin el suministro.

