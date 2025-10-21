La nena herida por la explosión en la feria de ciencias de Pergamino salió de terapia intensiva y continúa su recuperación







Catalina, la nena que resultó gravemente herida tras la explosión de una maqueta durante una feria de ciencias en Pergamino, salió de terapia intensiva y continúa su recuperación en una sala común del Hospital Garrahan. La menor había sido sometida a una cirugía de 11 horas luego de sufrir heridas severas en el rostro y el cráneo.

Según informaron sus padres, Catalina “está bien y va mejorando”. “Pasó de terapia intensiva a una sala común. Está bien, va mejorando”, relataron desde la puerta del hospital. “De venir de una cirugía tan importante en una semana a estar en sala común es una felicidad enorme. Podemos estar más con ella”, agregaron.

explosión pergamino Así fue la explosión del volcán. @diegogabriele La familia, declaró en Telenoche y recordó cómo se enteraron del accidente: “Estábamos con mi mamá en el hospital porque la iban a operar, y cuando llegamos al pueblo, nos avisan que la nena había tenido un accidente. No sabíamos lo que había pasado, nos encontramos con esta tragedia”.

Cómo fue el accidente El hecho ocurrió durante una feria de ciencias en una escuela de la localidad bonaerense de Rancagua, donde Catalina se encontraba de visita. El experimento, que formaba parte de una maqueta, explotó inesperadamente y provocó heridas graves en la niña, que sufrió lesiones en la cara, uno de sus ojos y el maxilar.

Los médicos del Garrahan realizaron una intervención de 11 horas para extraerle una esquirla de metal que se había incrustado en el cráneo.

pergamino La evolución de Catalina es favorable y los médicos continúan monitoreando su estado. “Lo importante es que se recupere lo mejor posible”, remarcaron sus padres, que permanecen acompañándola en todo momento. El caso generó conmoción en Pergamino y Rancagua, donde la comunidad educativa y vecinos se mantienen atentos a la recuperación de la menor y continúan enviando mensajes de apoyo a la familia.