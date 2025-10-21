Una argentina viajó a España por trabajo y se encuentra desaparecida: qué se sabe

Se trata de Paola Mariana Lens, de 26 años, quién perdió contacto con su familia el pasado 14 de octubre. La joven viajó por una propuesta laboral para ser niñera y ahora creen que fue secuestrada por supuestos empleadores.

La familia busca dar con el paradero de Mariana, con quien no tiene contacto hace 8 días.

Paola Mariana Lens, una joven argentina, viajó a España a raíz de una oferta laboral y ahora se encuentra desaparecida desde el pasado 14 de octubre, día en el que su familia tuvo el último contacto con ella. Su objetivo era trabajar como niñera en Palma de Mallorca para una familia alemana radicada en dicha ciudad, pero ahora sus allegados sospechan que pudo haber sido engañada y, posteriormente, secuestrada por sus supuestos empleadores.

La joven llegó a España el 6 de octubre con la idea de trabajar unos meses y luego dirigirse a Andorra para hacer la temporada de esquí. Su madre, Gabriela, alertó a los medios de su situación y pide la intervención de las autoridades para que la encuentren: " Si ella es víctima de trata, es gravísimo. Si está mal anímicamente, también es grave. Yo quiero a Mariana feliz“.

El drama para la familia comenzó el pasado martes 14 de octubre, fecha del último contacto con su familia. "Teníamos una conversación fluida y, de repente, el 14 fue la última vez que hablamos. Pasaron un par de días, pero el sábado desinstaló WhatsApp, empezó a bloquear contactos de Instagram y ahí empezamos a investigar para hacer las denuncias correspondientes", detalló su madre en declaraciones a Crónica TV.

“Tuvimos contacto con una chica. Ella se comunicó con mi hija y me dijo que no le cerraba lo que había hablado con ella. Cuando la llamó, le habló muy poquito tiempo. A pesar de que le estaba diciendo que estaba todo bien, ella no le creía “, ahondó la familiar.

En esta línea, también hubieron otros contactos que despertaron las alarmas de sus familiares en Villa Devoto. Su madre, detalló que Mariana mantuvo breves comunicaciones con algunos conocidos - de 30 segundos de duración - que también incluyen una videollamada sin audio en el que la joven se escuchaba visiblemente angustiada.

"Todo indica que está en un lugar bajo amenaza. Estuvo en la calle y le hizo una videollamada de 30 segundos a alguien acompañada de otra persona. Y no sabemos quién es“, denunció Gabriela.

Antes de emprender su viaje, Mariana había mantenido dos entrevistas con empleadores alemanes. El "contrato ofrecido" - que fue presentado como un "intercambio cultural" - establecía un sueldo de 300 euros, además de alojamiento, comidas, un curso de idiomas, los pasajes y el acceso a un gimnasio, a cambio de una jornada laboral de 8 horas. Este contacto se dio a través de una aplicación cuyó nombre la familia desconoce.

Por estas horas, la madre de la joven intenta presentar una denuncia en España por medio de un tercero, aunque las autoridades locales no tomaron la demanda al no conocer personalmente a la joven desaparecida. Cancillería argentina aseguró haber tomado intervención en el caso.

Una llamada que elevó las preocupaciones

Otro elemento que genera inquietud en el entorno de Mariana es una comunicación telefónica que mantuvo con un amigo —cuyo audio fue incorporado como prueba— en la que, pese a afirmar que está “super bien”, se la escucha llorar y con un tono claramente angustiado.

“¿Y por qué estás en Mallorca, gorda?”, le preguntó el joven durante la charla. “Porque me vine acá, porque me salió un laburo acá”, respondió ella.

El muchacho insistió en verla: “Vale, vale, escúchame una cosa, voy a ir para Mallorca, así nos vemos”. Y añadió: “¿Amiga? Voy a Mallorca. Escucha...”. Sin embargo, Mariana, entre lágrimas, contestó: “No tenés que hacer esto”.

El audio de la conversación entre Mariana y un amigo.

Él no cedió: “Sí. ¿Cómo que no? Vos estuviste cuando yo te necesité. Yo voy a estar siempre. Amiga, escuchame, necesito que ahora agarres y me digas dónde estás y así puedo comprar el pasaje para Alcúdia o para Mallorca y voy para allá”.

A lo largo de la llamada, el joven intentó saber por qué Mariana había cambiado de número, aunque no obtuvo respuesta.

“Amiga. Te extraño mucho. Necesito que estés acá conmigo. Te necesito”, insistió él antes de que la joven respondiera: “Sos de las pocas personas que puedo confiar, boludo”.

El diálogo continuó con el intento del amigo por asegurarse de que ella estuviera a salvo. Mariana reiteró: “Estoy laburando. Tengo un re laburo y no lo puedo perder”. Y concluyó: “Ahora tengo un laburo bueno, estoy en la mierda y no quiero volver a cero”.